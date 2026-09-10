En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,64 euros y registran un volumen de 528057 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,79% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica mostró un sesgo alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con su mejor racha de tres jornadas a mitad del periodo y un cierre al alza pese a alternancias al final.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 19.32%, mientras que su volatilidad anual es del 25.35%. Dado que el 19.32% es menor que el 25.35%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica un fondo de inversión negativo después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT).

Produce y opera redes e infraestructuras de comunicaciones y plataformas digitales; su negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica (España, Alemania, Reino Unido vía Virgin Media O2 y Brasil) y es uno de los mayores operadores del sector en el ámbito hispanohablante.

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