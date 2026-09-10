En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 25,24 euros y registran un volumen de 213208 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,76% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, BBVA empezó con avance, retrocedió dos jornadas, rebotó dos más, encadenó cuatro caídas y cerró con un repunte; el saldo (6 bajadas y 4 subidas) es negativo y sugiere presión vendedora pese a intentos de recuperación.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 12.05%, lo cual es considerablemente menor que su volatilidad anual del 28.67%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,4 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que representa el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa en la Ciudad BBVA (Madrid). Se dedica a los servicios financieros, con foco en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros mediante alianzas.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y soluciones de pago, con fuerte apuesta por la banca digital. Opera principalmente en España, México (su mayor contribución), Turquía y varios países de Sudamérica; surge de la fusión BBV-Argentaria (1999) y cotiza como BBVA en las bolsas españolas.

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