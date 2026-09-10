Este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,79 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 903.453. Esta cifra refleja una variación del 0,71% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró un patrón mixto con predominio de subidas (6) frente a bajadas (4), con debilidad al inicio, repuntes hacia el final y un saldo neto ligeramente positivo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha registrado en un 16.16%, mientras que su volatilidad anual es del 29.11%. Dado que 16.16% es menor que 29.11%, podemos concluir que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, presentando menores variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,93 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es un banco multinacional español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y origen en 1857 en la ciudad de Santander. Se dedica a servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, inversión y pagos.

Su línea de negocio incluye banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (SCIB), financiación al consumo (Santander Consumer Finance), gestión de activos y patrimonios y pagos (PagoNxt). Opera en Europa y América (p. ej., España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU.) y es una de las mayores entidades por clientes y activos, con foco en digitalización y sostenibilidad.

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