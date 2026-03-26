El tren Al-Ándalus se consolida como el tren más largo de España y una de las propuestas de turismo de lujo más exclusivas del país. Con sus 450 metros de longitud, este auténtico hotel sobre ruedas revive el glamour de los años 20 y ofrece una experiencia única para quienes buscan viajar con el máximo confort y estilo. Renfe ha impulsado esta iniciativa con motivo del 40.º aniversario del tren, convirtiéndolo en una opción ideal para disfrutar de un recorrido premium por algunos de los destinos más emblemáticos españoles. El convoy está formado por 14 vagones y tiene capacidad para un máximo de 64 pasajeros, lo que garantiza un ambiente íntimo y exclusivo. Entre sus instalaciones destacan siete coches cama, coches restaurante (Alhambra y Gibralfaro), coche cocina, coche bar (Giralda) y salón de juegos (Medina Azahara). Algunos de sus vagones salón, construidos en Francia en los años 20, fueron utilizados en su día por la monarquía británica para sus viajes por la Costa Azul, lo que les otorga ese toque histórico y sofisticado que enamora a los viajeros. La experiencia completa dura siete días y seis noches, con itinerarios que unen Madrid y Sevilla. Las salidas confirmadas para abril incluyen los días 12 y 26 de abril en la ruta Madrid-Sevilla, y los días 5 y 19 de abril en la ruta inversa Sevilla-Madrid. Durante el trayecto, el tren realiza paradas en ciudades como Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, Cáceres, Mérida, Jerez, Cádiz, Córdoba y Sevilla. En esta edición, el Al-Ándalus hará parada en Toledo y Alcázar de San Juan, incorporando estas localidades castellano-manchegas a su exclusivo recorrido. En Alcázar de San Juan, los viajeros podrán adentrarse en el corazón de La Mancha con una visita a una quesería artesanal, una bodega local y una excursión a los icónicos molinos de viento de Campo de Criptana. A bordo, la vida se organiza alrededor de los espacios comunes donde se sirven desayunos, comidas y cenas elaboradas por prestigiosos chefs con productos de la gastronomía tradicional española. Por las noches, espectáculos y música en directo completan la oferta de entretenimiento. Los precios reflejan el nivel de lujo del servicio. La Habitación Gran Clase cuesta 6600 euros por persona en cabina doble, mientras que la Suite Deluxe alcanza los 7900 euros. Ambas modalidades incluyen alojamiento, todas las comidas y bebidas, excursiones guiadas y traslados. Renfe ya ha abierto las reservas para la temporada 2026, que se concentrará en primavera y otoño.