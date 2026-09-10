En la apertura de mercados de este jueves, 10 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 28,82 euros y registran un volumen de 81398 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,03% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una marcada tendencia alcista, con nueve sesiones de subida y una breve corrección a mitad del periodo, lo que indica fortaleza y continuidad del impulso.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 20.37%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 31.21%. Esto indica que, en comparación con el año pasado, el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en este último periodo, ya que una volatilidad semanal inferior a la anual sugiere menores variaciones y una estabilidad relativa en su rendimiento.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,82 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid. Opera en exploración y producción, refino y química y en generación y comercialización de electricidad y gas.

Produce combustibles (gasolinas, diésel, queroseno, GLP), lubricantes, asfaltos, petroquímicos y electricidad renovable. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial, Cliente y Renovables/Baja Emisión; forma parte del Ibex 35 y aspira a emisiones netas cero en 2050.

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