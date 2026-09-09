El Gobierno español prepara un endurecimiento de las sanciones contra los conductores que acumulen infracciones por exceso de velocidad. La iniciativa busca modificar el Código Penal para que los casos de reincidencia puedan ser analizados de forma individual y, cuando exista un riesgo grave para la seguridad vial, puedan derivar en la retirada del permiso de conducir.

La medida pone el foco especialmente en quienes incumplen de forma reiterada los límites establecidos. En las autopistas y autovías, el límite general para turismos y motocicletas es de 120 km/h, aunque superar esa velocidad no supone por sí solo la retirada automática del carnet.

Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT. ChatGPT

¿Qué conductores podrían quedarse sin licencia?

La propuesta pretende endurecer las consecuencias para los conductores que acumulen infracciones de velocidad y mantengan una conducta considerada especialmente peligrosa. En estos casos, jueces y fiscales podrían valorar el historial de cada persona y determinar si los excesos reiterados justifican consecuencias más graves que las actuales sanciones administrativas.

ChatGPT

En la actualidad, las infracciones por exceso de velocidad pueden implicar multas de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos, según la velocidad registrada y el límite de la vía. Para un límite de 120 km/h, por ejemplo, circular entre 121 y 150 km/h supone una infracción grave sin pérdida de puntos, mientras que los excesos superiores incrementan progresivamente la sanción.

Por tanto, no todos los conductores que superen los 120 km/h perderán el carnet. La clave de la reforma está en la reiteración de las infracciones y en aquellos comportamientos que puedan demostrar un peligro elevado para la seguridad vial.

¿Qué cambiaría con la nueva reforma de velocidad?

El Gobierno plantea reducir los umbrales a partir de los cuales un exceso de velocidad puede considerarse delito. Según la propuesta difundida, el límite de exceso sobre el que podría intervenir la vía penal pasaría de 80 a 70 km/h en vías interurbanas y de 60 a 50 km/h en vías urbanas.

La reforma también busca que las conductas reiteradas tengan consecuencias más severas. En los supuestos más graves podrían contemplarse penas que incluyan la privación del derecho a conducir, además de las sanciones económicas o incluso penas de prisión previstas para determinados delitos contra la seguridad vial.

No obstante, se trata de una propuesta de modificación legislativa y no de una retirada automática del permiso que ya esté vigente para cualquier persona que supere los 120 km/h. La normativa actual mantiene el sistema de multas y puntos, mientras que la pérdida de vigencia del permiso se produce, entre otros supuestos, cuando el conductor agota su saldo de puntos.