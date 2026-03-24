El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país. El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional. La línea C-5 es la más transitada de Cercanías Madrid, con alrededor de 72 millones de viajeros al año, lo que representa el 29% de todos los desplazamientos en el sistema. Su demanda creció un 10% entre 2022 y 2024, pero los trenes actuales de menos de 150 metros, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han convertido los viajes en una experiencia saturada y poco eficiente. Ante esta situación, el plan de modernización, dotado con 1350 millones de euros, incluye la incorporación de trenes de gran capacidad producidos por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia. Estos nuevos trenes de la Serie 453 miden 191,16 metros de longitud y combinan coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central. Su diseño está optimizado para trayectos largos: los pisos superiores cuentan con asientos cómodos, mientras que los inferiores facilitan subidas y bajadas rápidas gracias a accesos amplios. Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), un aumento significativo respecto a los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales. Además, incorporan zonas para sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, WiFi, enchufes USB y mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos. El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros. Stadler expandió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en el verano de 2024, y Renfe invertirá 600 millones de euros en la adquisición. La entrada en servicio de estos trenes está prevista para abril de 2030, con conducción automática, pero depende de importantes mejoras en la infraestructura. Los andenes actuales son demasiado cortos, por lo que se ampliarán entre 40 y 50 metros. Se sustituirá el sistema de señalización LZB por el estándar europeo ERTMS de nivel 2, se construirá una nueva base de mantenimiento en Móstoles y una nueva estación en Móstoles-El Soto. Además, se completarán las obras del soterramiento de la A-5 antes de la implementación. Para minimizar el impacto en los usuarios, el cronograma contempla dos cortes de servicio durante los veranos de 2027 y 2028, con autobuses de sustitución gratuitos y refuerzo en el Metro de Madrid. Las pruebas del nuevo sistema de señalización comenzarán en abril de 2029, los primeros trenes de gran capacidad entrarán en operación en abril de 2030 y el proyecto se completará en octubre de 2031. Con esta renovación, el Gobierno busca aumentar la capacidad en un 60% y elevar el número de viajeros anuales de 72 a 100 millones.