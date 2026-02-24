El desfile planetario del siglo está a punto de llegar, dado que seis planetas del sistema solar se alinearán en el cielo vespertino en un espectáculo astronómico impresionante y poco frecuente. Se trata del evento conocido como alineación planetaria o desfile de seis mundos, en donde se podrá observar a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartiendo la misma región del firmamento, siguiendo la eclíptica (el camino aparente del Sol en el cielo). Una conjunción sucede cuando, desde nuestra perspectiva en la Tierra, un grupo de planetas parece compartir la “misma longitud celeste”. Según explica Beatriz García, astrónoma e investigadora del Conicet argentino, esto significa que los astros coinciden en una misma coordenada eclíptica, alineándose visualmente en el espacio. Aunque desde nuestro planeta percibimos a los astros superpuestos o alineados, esta cercanía es solo aparente. En realidad, la latitud celeste —la distancia real entre sus órbitas y la terrestre— varía en cada caso. Esta disposición visual es tan precisa que, en ocasiones, los planetas pueden llegar a ocultarse uno detrás de otro, concluye la especialista. No se trata de una alineación perfecta en línea recta en el espacio, sino de una coincidencia visual desde la Tierra, donde los planetas parecen agruparse en un arco luminoso. Este tipo de agrupaciones con seis planetas no ocurre con mucha frecuencia y no se repetirá en condiciones similares por años, lo que lo convierte en uno de los fenómenos celestes más destacados del año. La fecha clave es el 28 de febrero de 2026, con el mejor momento aproximadamente una hora después de la puesta del Sol. En España y gran parte del hemisferio norte, la ventana ideal se extiende entre las 5:00 y las 7:00 de la madrugada del 1 de marzo, dependiendo de la ubicación exacta y el horario local de atardecer. El fenómeno será visible durante varios días alrededor de esa fecha, aunque el 28 ofrece la configuración más compacta. Desde el hemisferio sur, como en Argentina o Latinoamérica, también será observable poco después del atardecer, con los planetas extendiéndose por el cielo occidental y sureste. Para disfrutar de este evento, busca un lugar con cielo despejado, poca contaminación lumínica y un horizonte despejado hacia el oeste y suroeste. Evita ciudades con mucho resplandor artificial. A su vez, existen planetas que se podrán ver a partir de una cierta manera: