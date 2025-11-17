Ley de alquileres: el casero está obligado, aunque no quiera, a hacer reparaciones en una vivienda en mal estado.

El casero está obligado, aunque no quiera, a hacer reparaciones en una vivienda en mal estado.

En España, cuando se trata de alquilar una vivienda, es importante que tanto el arrendador como el arrendatario cumplan con sus respectivas obligaciones para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado de la propiedad.

Sin embargo, puede suceder que el casero se niegue a realizar las reparaciones necesarias, lo que puede generar conflictos y afectar la calidad de vida del inquilino. A continuación, se detallan los pasos que puede seguir el inquilino y sus derechos según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite rescindir un contrato de alquiler si el propietario no hace las reparaciones que le corresponden.

¿Qué dice la ley sobre las reparaciones en una vivienda?

El artículo 21 de la LAU señala claramente que es responsabilidad del arrendador mantener la vivienda en condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad:

El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

Por lo tanto, según la LAU, el propietario debe hacerse cargo de todas las reparaciones necesarias para mantener el inmueble en condiciones óptimas de habitabilidad.

Esto incluye daños o problemas causados por el paso del tiempo y no por el uso habitual de la vivienda. Entre las reparaciones que corresponden al arrendador, destacan:

El mantenimiento de las instalaciones de agua y luz.

Los elementos como suelos, paredes y techos.

La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.

Otras obras necesarias para su habitabilidad.

Cuánto tiempo tiene el casero para arreglar una avería

La Ley de Arrendamientos Urbanos no establece un plazo específico para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda. Sin embargo, es su obligación realizarlos, incluso si el contrato ya ha finalizado. En casos de desperfectos graves, se considera razonable que las reparaciones se realicen en un plazo de horas o pocos días.

Por otro lado, la LAU sí establece el tiempo que puede durar una obra en el piso mientras el inquilino reside en él. “Si una reparación en la vivienda dura más de veinte días, se debe reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que las obras hayan inutilizado para el inquilino”, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el mundo del alquiler de vivienda.

¿Qué hacer si el casero no lleva a cabo las reparaciones?

En caso de que el alquiler se haya gestionado a través de una agencia inmobiliaria, ésta tendrá que actuar de tercero imparcial y posicionarse en favor de quien legalmente tenga la razón de su parte. “También se podría recurrir a un abogado especialista”, señalan los especialistas.

Si no se llega a una solución, el arrendador estaría incumpliendo sus obligaciones según el artículo 21 de la LAU. En ese caso, el contrato podría resolverse sin penalización para el inquilino, tal como establece el artículo 27 de la misma ley.

Además, el inquilino podría reclamar una indemnización por las molestias ocasionadas, aunque para ello sería necesario acudir a la vía judicial e interponer una denuncia contra el propietario.