El rotundo cambio de las tarjetas de crédito y débito: ya empezaron a funcionar así.

Las comodidades que ofrecen las tarjetas para realizar pagos han generado que el dinero en efectivo sea cada vez menos utilizado. Frente a este fenómeno, las entidades bancarias han intensificado las medidas de seguridad para proteger a los usuarios de fraudes y estafas.

En el caso de Mastercard, la multinacional de servicios financieros ha anunciado hace un tiempo que introduciría una serie de modificaciones con el objetivo de incrementar la protección de los datos al autorizar los pago en tiempo real. A continuación, te contamos de qué se trata y cómo te afectan estos cambios.

En concreto, desde 2024 y en adelante se eliminaron las bandas magnéticas por seguridad y en algunos ya no es necesario el PIN para pagar.

¿Cómo serán las nuevas tarjetas de débito y crédito? Imagen: archivo.

No se fabricarán tarjetas con banda magnética

Desde 2024 las tarjetas de crédito de Mastercard se emiten sin la tradicional banda magnética.

De acuerdo al comunicado oficial, a partir de ese momento, la red de pagos Mastercard suprimió la banda en las nuevas tarjetas emitidas en todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y Canadá, donde se llevará a cabo en 2027.

En lugar del pin tradicional, los pagos se manejan con un sistema biométrico, algo que algunas tarjetas ya tienen implantado. Este método combina un chip electrónico con la huella dactilar del titular de la cuenta. De este modo, la huella será la herramienta para validar la identidad y confirmar el pago.

Desde 2024 se eliminaron las bandas magnéticas y empezó a no ser necesario el PIN para pagar. Imagen: archivo.