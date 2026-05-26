Este martes, 26 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE)se negocian a 36,56 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 15.156. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo bajista con caídas predominantes, movimientos alternantes y un repunte final de dos sesiones al alza que sugiere leve recuperación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 7.55%, considerablemente inferior a la volatilidad anual del 19.89%. Esto sugiere que, en comparación con el comportamiento del último año, la acción ha mostrado un comportamiento mucho más estable recientemente. La baja volatilidad semanal indica que Endesa ha experimentado menos variaciones en su precio, lo que puede ser un signo de estabilidad en su rendimiento a corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X.

Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.