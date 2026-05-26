Este 26 de mayo de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) abren en el IBEX 35 a un precio de 4.12 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 328,970 títulos. Esta cifra representa una variación del 0.54% respecto al cierre del día anterior, indicando un ligero movimiento en el valor de la acción en el mercado español.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró movimientos alternantes con igual número de subidas y bajadas y sin sesiones planas; el balance es neutral, aunque cierra con dos avances seguidos que apuntan a un leve impulso alcista reciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha mostrado una volatilidad del 19.09%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 21.27%. Esta cifra menor sugiere que, aunque aún puede haber variaciones, la estabilidad de las acciones de la compañía ha mejorado en el corto plazo, reflejando un desempeño más predecible en este periodo reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,18 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia.

Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.