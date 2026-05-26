La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 26 de mayo de 2026 es de 10,79 euros y documentan un total de 2.089.410 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,61%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró vaivenes: tras una subida inicial, llegaron dos descensos, luego tres avances, dos retrocesos, un repunte y un cierre en baja. El balance quedó empatado, sugiriendo lateralidad con leve debilidad final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se encuentra en un 35.75%, cifra que es superior al 29.75% de su volatilidad anual. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. La diferencia entre ambos números sugiere que, a corto plazo, la acción del banco presenta un grado de incertidumbre más elevado en comparación con su rendimiento promedio a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.