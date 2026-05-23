Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de los controles migratorios y requisitos para ingresar al país.

Francia comenzó a aplicar nuevos controles migratorios en el marco del sistema fronterizo de la Unión Europea y podrá impedir el ingreso o la salida del país incluso a personas que tengan el pasaporte vigente, pero no cumplan con los nuevos requisitos obligatorios.

La medida forma parte de la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, dos herramientas impulsadas por la Unión Europea para reforzar los controles en el espacio Schengen.

Según informó el portal oficial de turismo francés, desde octubre de 2025 los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deben someterse al nuevo sistema digital de registro al entrar o salir de Francia y del resto del espacio Schengen.

Qué requisito será obligatorio para entrar a Francia

Las autoridades francesas explicaron que, además del pasaporte válido, los viajeros deberán cumplir con nuevos controles biométricos y, próximamente, contar con la autorización ETIAS para ingresar o salir del país.

Qué requisito será obligatorio para entrar a Francia Fuente: Shutterstock.

El sistema ETIAS, similar al ESTA de Estados Unidos, será obligatorio para ciudadanos de países exentos de visa que viajen a Europa por turismo o estadías cortas. La autorización deberá tramitarse online antes del viaje y estará vinculada directamente al pasaporte del viajero.

Desde la Unión Europea aclararon que el ETIAS entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026 y tendrá una validez máxima de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte.

Qué pasa si una persona no cumple con el ETIAS o el nuevo control europeo

Las autoridades europeas advirtieron que quienes no tengan la autorización ETIAS cuando entre en vigencia podrán ser retenidos en el aeropuerto y no podrán abordar el avión hacia Francia o cualquier otro país Schengen.

Además, con el nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES), desaparecerá el sellado manual de pasaportes y se registrarán digitalmente:

La fecha y hora de entrada y salida.

El lugar de ingreso al territorio europeo.

El número de pasaporte.

Fotografía facial.

Huellas dactilares.

Posibles denegaciones de acceso.

El ETIAS será obligatorio para todos los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en el área Schengen (Fuente: Shutterstock)

Cuáles son los requisitos actuales para ingresar a Francia

De acuerdo con el sitio oficial France-Visas, Francia exige actualmente:

Pasaporte emitido hace menos de 10 años.

Documento válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida.

Visa, si corresponde.

Justificante de alojamiento.

Recursos económicos suficientes para la estadía.

Las autoridades francesas remarcaron que estos controles forman parte de una modernización del sistema migratorio europeo y que el objetivo es reforzar la seguridad y el seguimiento de las estancias cortas dentro del espacio Schengen.