La Primitiva es reconocida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados. Durante el lunes, 9 de marzo de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "03 07 26 39 42 44", el número complementario es el "32", el de reintegro el "9" y el Joker es "7601500". En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que en la categoría con seis aciertos se registraron 2 ganadores, quienes recibirán un galardón de 529269.23 euros. En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 9320575 euros, de los cuales se entregaron 5126316.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las posibilidades. Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo.