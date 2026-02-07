A la hora de alquilar una vivienda, hay obligaciones que tanto arrendador como arrendatario deben cumplir. En principio, es el primero quien debe asegurar que el inmueble esté en condiciones adecuadas de habitabilidad, mientras que el arrendatario debe cuidar la propiedad y cumplir con los pagos acordados. Para resolver estas situaciones, el inquilino cuenta con derechos protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), entre ellos reclamar al propietario las reparaciones urgentes y necesarias. A pesar de estas disposiciones, no es raro que surjan inconvenientes, como cuando el propietario se niega a realizar reparaciones para mantener la vivienda en condiciones habitables. Este tipo de situaciones puede afectar gravemente la calidad de vida del inquilino, especialmente si se trata de desperfectos que comprometen la seguridad o el uso básico del hogar. El artículo 21 de la LAU establece que el arrendador debe garantizar que la vivienda se mantenga en condiciones adecuadas de salubridad y habitabilidad: El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil. Entre las reparaciones que son responsabilidad del arrendador, se destacan las siguientes: Esto abarca daños o problemas ocasionados por el transcurso del tiempo y no por el uso habitual de la vivienda. No obstante, la LAU sí establece el tiempo que puede durar una obra en el piso mientras el inquilino reside en él. “Si una reparación en la vivienda dura más de veinte días, se debe reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que las obras hayan inutilizado para el inquilino”, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el mundo del alquiler de vivienda. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos no determina un plazo específico para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda, sigue siendo su obligación atenderlos, incluso si el contrato ha concluido.