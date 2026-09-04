Buenas noticias para los conductores: ya no tendrán que pasar la ITV si su coche está en este listado. Foto: EFE

Una nueva normativa sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha generado confusión entre miles de conductores en España, debido a que varios titulares afirmaron que todos los vehículos con más de 10 años de antigüedad tendrían que someterse a revisiones semestrales. No obstante, la medida no se aplica a los turismos particulares.

La actualización de la Instrucción PROT 2026/04 de la Dirección General de Tráfico (DGT), publicada este año, establece que la ITV cada seis meses será obligatoria únicamente para determinados vehículos comerciales ligeros de transporte de mercancías y para las furgonetas camperizadas clasificadas dentro de la categoría N cuando superen los 10 años de antigüedad.

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Qué vehículos deben hacer la ITV dos veces al año

La nueva regulación establece distinciones en los plazos de inspección en función de la categoría técnica indicada en la ficha del vehículo. Las furgonetas camperizadas homologadas como categoría N deberán someterse a la ITV de manera anual hasta alcanzar una antigüedad de 10 años, y, posteriormente, cada seis meses.

Igualmente, se incluyen los vehículos comerciales ligeros que se dedican al transporte de mercancías de hasta 3,5 toneladas y que se encuentren en la misma categoría técnica.

Buenas noticias para los conductores: ya no tendrán que pasar la ITV si su coche está en este listado. Foto: EFE

Situación de coches particulares y autocaravanas

Los automóviles particulares mantienen el cronograma habitual . Están exentos durante los primeros cuatro años, realizan la ITV cada dos años entre los cuatro y los diez años de antigüedad y, una vez trascurrida la década, continúan con una inspección anual, no semestral.

En lo que respecta a las autocaravanas homologadas como categoría M, la frecuencia no presenta variaciones: permanecen exentas hasta los cuatro años, llevan a cabo la inspección cada dos años entre los cuatro y los diez años, y, tras este periodo, deben someterse a ella una vez al año.

El aspecto central para determinar si un vehículo se encuentra sujeto a la nueva obligación no es únicamente su antigüedad, sino la categoría que figura en su ficha técnica. Por esta razón, no todos los vehículos con más de 10 años estarán obligados a acudir a la ITV cada seis meses.