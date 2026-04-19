La empresa automotriz Fiat cuenta con un modelo perfecto para realizar viajes prolongados. Se trata de la furgoneta camper Fiat Ducato 4x4: ágil en los desplazamientos, de fácil conducción y con un diseño modernizado. Según han señalado desde Fiat, la Ducato Camper Van es versátil, modular y completamente personalizable. Además, gracias a su forma cuadrada, la relación entre la longitud total del vehículo y la zona trasera asegura el máximo espacio de habitabilidad. Asimismo, cuenta con ajuste de la dirección y optimización del radio de giro, lo que facilita todo tipo de maniobras para proporcionar una experiencia de conducción más segura. La nueva gama de motores Multijet 4.0 Euro 6E Final, que abarca potencias de 120 a 180 CV, garantiza el motor adecuado para cada tipo de equipamiento y estilo de conducción. En este contexto, las opciones disponibles son las siguientes: El estilo del Nuevo Ducato ha sido concebido para resaltar en la carretera y para integrarse de manera óptima con el diseño de la célula habitable. En ese sentido, sus características son las siguientes: Ducato Camper Van presenta un conjunto de tecnologías avanzadas que aseguran un control óptimo en diversas circunstancias. Las funciones tecnológicas que ofrece son las siguientes: