OMODA ha presentado el 11 de septiembre de 2025 su nuevo modelo en la Vogue Fashion’s Night Out 2025 en España, subrayando su dedicación hacia la creatividad, el diseño y la innovación tecnológica. En este marco, han dado a conocer el lanzamiento del nuevo OMODA 7 SHS, un SUV que transforma la noción de elegancia y sostenibilidad. Con un diseño inspirado en el concepto “Art in Motion”, el OMODA 7 SHS irrumpe en el mercado con líneas aerodinámicas, un interior de alta gama y una propuesta de movilidad eficiente. Este modelo se sitúa entre el OMODA 5 y el OMODA 9, brindando una combinación ideal de rendimiento, estética y confort, orientada a una nueva generación de conductores urbanos que buscan algo más que un simple vehículo. El nuevo OMODA 7 SHS apuesta por la tecnología híbrida enchufable Super Hybrid System (SHS), que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con dos motores eléctricos y una batería de 18,4 kWh desarrollada por CATL. Este sistema ofrece una conducción suave, silenciosa y potente, convirtiendo al OMODA 7 SHS en una de las opciones más avanzadas dentro de su categoría. Gracias a esta configuración, el SUV puede recorrer más de 90 kilómetros en modo 100% eléctrico, con una autonomía total que supera los 1200 km. Además, cuenta con el distintivo ambiental “0 Emisiones” de la DGT, lo que le otorga ventajas de movilidad en zonas urbanas restringidas. El OMODA 7 SHS ya está disponible desde marzo en España con un precio promocional de lanzamiento desde 32.990 euros. Fabricado en Wuhu (China) por el Grupo Chery, el OMODA 7 SHS promete ser uno de los grandes protagonistas del año, combinando tecnología eléctrica de vanguardia con una fuerte identidad estética. El OMODA 7 SHS se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, combinando rendimiento híbrido, estética de vanguardia y espíritu urbano. El OMODA 7 SHS destaca por su lenguaje de diseño “Stylish 360º”, que busca equilibrio y movimiento desde todos los ángulos. Su estética moderna y deportiva lo posiciona como uno de los SUV más atractivos del mercado. Entre sus principales características de diseño, se encuentran las siguientes: