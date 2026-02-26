El Mercedes-Benz CLA fue elegido como el coche más seguro de 2025 tras liderar las pruebas de choque y asistencia realizadas por Euro NCAP. El modelo no solo encabezó la categoría de coche familiar pequeño, sino que además obtuvo el título de mejor desempeño general del año, consolidándose como referencia en seguridad dentro del segmento premium compacto. Durante el año más activo del organismo europeo, el CLA destacó por sus puntuaciones sobresalientes en ocupante adulto, ocupante infantil, usuario vulnerable de la vía y asistencia de seguridad, requisitos indispensables para obtener la calificación máxima de cinco estrellas. El modelo parte desde los 46.675 euros en España en su versión de acceso, posicionándose dentro del segmento premium con una fuerte apuesta por la tecnología y la seguridad. El Mercedes-Benz CLA 2025 incorpora tecnología híbrida completa en sus versiones CLA 180 y CLA 220, combinando eficiencia, rendimiento y bajas emisiones: Ambas variantes mantienen un equilibrio entre eficiencia energética y dinamismo, con cifras de consumo competitivas dentro del segmento. El nuevo CLA refuerza su identidad visual y su posicionamiento premium con una propuesta estética y de confort que incluye: El conjunto combina una silueta deportiva con soluciones orientadas al bienestar en trayectos urbanos y viajes largos. Uno de los factores decisivos en su elección como mejor coche de 2025 fue su dotación tecnológica, tanto en conectividad como en asistencia a la conducción: En materia de seguridad activa, el modelo obtuvo un 94% en protección de ocupante adulto, 89% en ocupante infantil, 93% en usuarios vulnerables de la vía y 85% en asistencia de seguridad. Su capó activo y los sistemas avanzados de frenado autónomo (AEB) fueron determinantes para posicionarlo como líder en su clase.