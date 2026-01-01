Se aproxima la tormenta del siglo con fuertes vientos y lluvias intensas: cuáles son las zonas en alerta naranja por la borrasca Francis

En España, siete comunidades han comenzado 2026 con alertas meteorológicas por frío, nieblas o lluvias, y la más castigada en este primer día del año es Canarias ante la llegada de la borrasca Francis, que mantiene en aviso naranja al este de la isla de La Palma por precipitaciones intensas y fuertes vientos.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, además de en Canarias, están en alerta amarilla por frío y nieblas Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura.

La aproximación de la primera borrasca del año con nombre afectará este jueves sobre todo a Canarias, donde hay aviso naranja (peligro importante) en las cumbres de La Palma por rachas fuertes de vientos; el resto del archipiélago está en alerta amarilla por lluvias que podrían acumular hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas.

Según ha señalado la Aemet, se prevé un inicio estable en la península y en las islas Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, en Galicia y en el tercio oriental. Nano Banana

Estas precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes, afectarán principalmente a las vertientes suroeste de las islas montañosas y podrán estar acompañadas de tormentas, vientos de hasta 80 kilómetros por hora y costeros.

También hay aviso amarillo por temperaturas mínimas de -6 ºC en el Pirineo de Huesca, en el de LLeida y en el de Girona, así como en el valle de Arán. Y alerta por nieblas en el Bierzo y otras partes de la provincia de León, donde pueden ser engelantes e ir con cencellada, además de en Valladolid, Palencia y Zamora.

Galicia

Cielos muy nubosos o cubiertos con brumas y nieblas matinales en el interior. A partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental.

Temperaturas máximas en descenso y las mínimas en descenso ligero en las sierras de Lugo y sin cambios en el resto con heladas débiles en la mitad oriental. En general, viento flojo, del sureste.

Asturias

Cielos muy nubosos o cubiertos. Brumas y bancos de niebla matinales y dispersos en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto; y máximas en ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas en el interior, moderadas en cumbres. Viento flojo, variable.

Cantabria

Cielos velados por nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el interior y sin cambios relevantes en Campoo-Los Valles y en el litoral. Se esperan heladas débiles generalizadas en el interior, que serán moderadas en zonas altas. Viento flojo, variable.

País Vasco

Cielos velados por nubes altas y probables brumas matinales en Álava. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso salvo en el tercio sur y heladas débiles generalizadas en el interior. Viento flojo, de componente sur.

Castilla y León

Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste, sin descartarlas de forma dispersa en el resto, pueden ser en forma de nieve inicialmente por encima de 900 metros en el norte y de 1.200 en el sur. Brumas y nieblas en la primera mitad del día, que pueden persistir en zonas del norte.

Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso en el sur y en descenso en el noroeste. Heladas generalizadas. Viento variable.

Navarra

Cielos velados por nubes altas con posibles brumas matinales en Tierra Estella. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso en la vertiente cantábrica. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo, variable.

La Rioja

Intervalos nubosos con probabilidad de brumas y nieblas en el valle del Ebro. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso en el valle, y sin cambios o en ascenso en la montaña. Heladas generalizadas. Viento variable o del sureste, flojo.

Aragón

Cielo poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos en el Pirineo y en el sistema Ibérico al final del día. Por la mañana se esperan estratos bajos, brumas y nieblas en el Valle del Ebro, el sur de Huesca y el norte del Bajo Aragón de Teruel. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo.

Cataluña

Cielo poco nuboso con nubes altas. Estratos bajos, brumas y nieblas matinales en la Depresión Central, que podrían ser localmente persistentes y engelantes. Temperaturas mínimas en descenso o en ligero descenso y máximas en ascenso. Heladas débiles generalizadas en el interior y locales en el Ampurdán. Viento flojo variable.

Extremadura

Intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el oeste y norte, sin descartarlas de forma dispersa en zonas cercanas. La cota de nieve se espera inicialmente por encima de 1300 metros. Brumas y nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ascenso en el sur con algunas heladas débiles dispersas. Viento del este y sureste, flojo a moderado.

Comunidad de Madrid

Intervalos de nubes altas acompañados de brumas y nieblas dispersa en el entorno de Aranjuez. Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día para quedar nuboso o cubierto al final. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y predominio de los descensos en las máximas. Heladas débiles, que podrían ser localmente moderadas en zonas altas de la Sierra. Vientos flojos variables.

Castilla-La Mancha

Intervalos de nubes altas con abundante nubosidad acompañada de brumas y nieblas en la mitad sur de Cuenca, en Albacete, en las Manchas de Toledo y Ciudad Real y en los valles del Tajo y del Guadiana. Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día sin que se descarte alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental de Toledo y en el noroeste de Ciudad Real.

Temperaturas mínimas en aumento en el extremo oriental de Cuenca y de Albacete y con cambios ligeros en el resto y máximas en aumento en la Mancha. Heladas débiles.

Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas mínimas en ascenso en el interior de Valencia, con pocos cambios en el resto y heladas débiles en el interior de Castellón y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable.

Región de Murcia

Cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales en el entorno del Mar Menor. Nubes bajas y brumas matinales, sin descartarse bancos de niebla en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, al tiempo que las máximas irán en ligero descenso. Se esperan heladas débiles en las sierras del noroeste y vientos flojos variables.

Islas Baleares

Intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional hasta la mañana. Temperaturas con pocos cambios o nocturnas en descenso, con probabilidad de alguna helada débil local en Mallorca. Viento flojo del norte y nordeste girando a sur y suroeste.

Andalucía

Cielos nubosos, con intervalos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo occidental durante la primera mitad del día.

Temperaturas en ascenso, notable en zonas de la mitad occidental, y localmente sin cambios en la vertiente mediterránea. Heladas débiles en las sierras del interior oriental. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de sureste en el litoral atlántico por la tarde, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes al final del día.

Canarias

Predominio de intervalos nubosos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes, que afectarán principalmente a las vertientes suroeste de las islas montañosas, y que podrán estar acompañadas de tormentas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con algún ligero ascenso. Viento de moderado a fuerte del suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en cumbres y zonas altas a sotavento. En el caso de La Palma y altas cumbres de Tenerife, se podrán alcanzar los 90 km/h. Al final del día, amainará y rolará a oeste.

Fuente: EFE