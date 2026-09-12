Confirmado | El Código Civil establece quién se queda con una vivienda cuando una persona fallece sin testamento

Cuando una familia fallece en un mismo accidente y ninguno de sus integrantes dejó testamento, surge una duda clave: ¿quién se queda con la vivienda y el resto de los bienes? En España, el Código Civil establece un orden sucesorio para resolver estas situaciones.

Si no puede demostrarse quién murió primero, la ley presume que todos fallecieron al mismo tiempo. Por lo tanto, los bienes no pasan automáticamente de un familiar a otro, sino que cada herencia debe resolverse según los parientes que puedan sobrevivirles.

¿Qué ocurre si toda una familia muere en el mismo accidente?

El artículo 33 del Código Civil establece que, cuando dos o más personas llamadas a sucederse mueren en circunstancias en las que no puede determinarse quién falleció primero, se presume que murieron al mismo tiempo. En ese caso, no se produce la transmisión de derechos de uno a otro.

Esto significa que, si mueren juntos padres e hijos, la vivienda no pasa automáticamente de los padres a los hijos ni de los hijos a los padres. La herencia de cada persona se distribuye entre sus propios herederos: otros descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos, sobrinos u otros familiares, según corresponda.

¿Quién hereda la vivienda si la familia tenía otros descendientes con vida?

El Código Civil establece que la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente. Los hijos heredan por derecho propio y, en principio, se reparten la herencia en partes iguales. Esto significa que, si una familia fallece sin testamento y deja varios hijos, la vivienda puede quedar en copropiedad entre ellos si forma parte del patrimonio del fallecido.

Confirmado | Estas son las personas que pueden quedarse con tu herencia si no tienes hijos ni cónyuge (foto: Freepik). drazen_zigic

Si uno de los hijos ya había fallecido, sus descendientes pueden ocupar su lugar en la herencia mediante el derecho de representación. De esta forma, los nietos pueden recibir la parte que habría correspondido a su progenitor. La distribución concreta depende de la composición de la familia y del resto de los bienes y derechos que integren la herencia.

La existencia de un cónyuge tampoco significa que este pase automáticamente a ser el único propietario de la vivienda. Cuando existen descendientes, el cónyuge superviviente tiene los derechos que establece la legislación sucesoria, que pueden incluir el usufructo de una parte de la herencia, mientras que la propiedad corresponde a los herederos según las reglas aplicables.

¿Qué ocurre con la casa si no quedan descendientes con vida?

Si los fallecidos no tienen hijos ni otros descendientes, el Código Civil establece que la herencia pasa a los ascendientes. El padre y la madre heredan por partes iguales cuando ambos están vivos. Si no existen, la ley continúa el orden sucesorio hacia los ascendientes más próximos.

Confirmado | Estas son las personas que pueden quedarse con tu herencia si no tienes hijos ni cónyuge (foto: Freepik). Freepik

Si tampoco existen ascendientes, el cónyuge superviviente tiene preferencia sobre los familiares colaterales y sucede en todos los bienes del fallecido, siempre que no exista una separación legal o de hecho en los términos previstos por la ley. Después aparecen los hermanos y los hijos de hermanos, y posteriormente otros parientes hasta el cuarto grado.

Por lo tanto, una vivienda no pasa automáticamente al Estado ni queda sin propietario porque alguno de sus titulares haya muerto sin testamento. El Código Civil establece un orden concreto de sucesión. No obstante, España cuenta con derechos civiles especiales en determinadas comunidades autónomas, por lo que el caso concreto puede variar según el lugar y la normativa sucesoria aplicable.