España activa un nuevo plan para impulsar empresas tecnológicas con base en el sector aeroespacial. El Gobierno, junto a la Agencia Espacial Europea, ha puesto en marcha una red de viveros espaciales con financiación directa y apoyo técnico. La iniciativa permitirá a emprendedores transformar ideas innovadoras en startups reales. Estas incubadoras estarán ubicadas en Murcia, País Vasco y Castilla-La Mancha, y formarán parte de la red europea ESA-BIC. El objetivo es claro: acelerar la creación de empresas, generar empleo cualificado y trasladar la tecnología espacial a sectores clave de la economía. Todo ello con ayudas que pueden alcanzar los 60.000 euros por proyecto. Los nuevos viveros espaciales se integran en la red ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea, un sistema europeo diseñado para convertir ideas tecnológicas en empresas viables. Cada uno de estos centros ofrecerá acompañamiento desde las primeras fases del proyecto. El apoyo incluye asesoramiento empresarial, orientación estratégica y acceso a conocimiento técnico especializado. El plan contempla la incubación de hasta cuatro empresas por sede y por año. En un periodo de tres años, esto permitirá crear hasta 36 nuevas startups vinculadas al sector espacial. Estas iniciativas no solo estarán centradas en el espacio. También buscarán aplicar esta tecnología en industrias clave como la energía, la agricultura o los servicios. Uno de los principales atractivos del programa es la financiación. Cada empresa seleccionada podrá acceder a un mínimo de 60.000 euros para desarrollar su proyecto. De esa cantidad, 30.000 euros serán aportados por el Ministerio a través de la Agencia Espacial Europea. El resto procederá de financiación autonómica o local. Este respaldo económico permitirá cubrir etapas clave del desarrollo empresarial. Desde la validación de la idea hasta la creación del producto o servicio. A esto se suma el acceso a expertos del sector. Los emprendedores contarán con apoyo técnico para aplicar soluciones espaciales en entornos reales. El programa está dirigido a emprendedores con proyectos innovadores. Especialmente a aquellos que quieran aplicar tecnología espacial en nuevos modelos de negocio. La puesta en marcha de estos viveros espaciales tendrá un efecto directo en el empleo. El objetivo es impulsar perfiles cualificados y atraer talento joven. La ministra Diana Morant ha situado el espacio como una prioridad “absoluta”. También ha defendido que la inversión en este ámbito mejora la calidad de vida. Desde las comunidades autónomas implicadas, el proyecto se interpreta como una oportunidad estratégica. Permitirá fortalecer el tejido industrial y generar nuevas oportunidades. Además, la tecnología espacial ya tiene aplicaciones concretas. Desde la agricultura de precisión hasta la gestión del agua o infraestructuras.