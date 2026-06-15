Tarjeta bancaria envuelta en papel aluminio, un recurso casero utilizado para bloquear señales y reducir el riesgo de lectura no autorizada en sistemas de pago sin contacto. Fuente: IA.

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La adopción de los pagos digitales ha cobrado una gran relevancia en las actividades cotidianas, lo que ha llevado a que la salvaguarda de la información bancaria se convierta en una de las principales preocupaciones para los usuarios.

Las tarjetas modernas emplean tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que permite realizar pagos simplemente acercando las tarjetas a un lector mediante ondas de corto alcance.

Este desarrollo, si bien optimiza las operaciones cotidianas, también da paso a prácticas delictivas como el skimming inalámbrico, que busca obtener información sin requerir contacto físico con el dispositivo.

En este contexto, ha empezado a popularizarse una solución casera: cubrir las tarjetas con papel aluminio como precaución contra posibles robos de datos. A pesar de que esto puede parecer una medida extrema, esta propuesta se basa en la física de las señales electromagnéticas.

Frente a esta problemática, el papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se produce un efecto equivalente al de una jaula de Faraday, impidiendo que dispositivos externos accedan a la información.

Sin embargo, expertos en seguridad advierten que, aunque este método puede disminuir el riesgo de lectura no autorizada en lugares concurridos como aeropuertos o en el transporte público, no es una solución definitiva en un entorno financiero cada vez más sofisticado. Además, el crecimiento de las tarjetas que operan con sistema sin contacto ha presentado nuevos retos en la lucha contra el fraude.

¿Protege de verdad contra el robo de datos?

Los especialistas concuerdan en que el método se fundamenta en la ciencia, aunque su efectividad se ve influenciada por el contexto. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los incidentes de apropiación de datos a través de RFID son reconocidos, aunque su frecuencia es reducida en comparación con otras modalidades de fraude digital, como el phishing o la clonación convencional.

El análisis llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología indica que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde una perspectiva física.

No obstante, se subraya que la distancia requerida para interceptar datos de una tarjeta sin contacto suele ser bastante breve, lo que limita el verdadero alcance de dichos ataques.

Por consiguiente, envolver tarjetas en aluminio podría proporcionar una capa adicional de protección; sin embargo, no representa una defensa total ni esencial para la gran mayoría de los usuarios.

Emvolver tarjetas en aluminio podría proporcionar una capa adicional de protección.

¿Solución efectiva o mito moderno? Qué dice la ciencia

El papel aluminio puede tener cierta utilidad en circunstancias específicas; sin embargo, su efectividad es restringida en comparación con los retos contemporáneos de la ciberseguridad.

Adicionalmente, entidades como la Interpol alertan sobre el hecho de que los ciberdelincuentes frecuentemente emplean técnicas más avanzadas y lucrativas que el escaneo inalámbrico en espacios públicos. Entre estas se incluyen el robo de credenciales digitales y ataques a plataformas en línea.

El uso del papel aluminio no debe considerarse un mito, aunque tampoco representa una solución integral. Especialistas en seguridad aconsejan el uso de herramientas específicamente diseñadas para tal propósito, tales como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que proporcionan alertas en tiempo real.