Ikea cerrará definitivamente una de sus tiendas en la Comunidad de Madrid a finales de febrero de 2026. La decisión afecta a un local inaugurado hace poco más de cuatro años y forma parte de un ajuste en la estrategia de formatos urbanos de la compañía.

El cierre no implica una retirada del mercado español ni un recorte de plantilla, pero sí refleja las dificultades de algunos modelos comerciales para adaptarse a los hábitos reales de compra de los consumidores, incluso cuando cuentan con una marca consolidada y una fuerte presencia digital.

Ikea ajusta su red de establecimientos urbanos en España tras evaluar el rendimiento de algunos locales recientes.

Ikea cerrará una de sus tiendas en Madrid tras no cumplir expectativas

La tienda afectada es el establecimiento urbano de Las Rozas, ubicado en la zona comercial de Európolis. El cierre definitivo está previsto para el 28 de febrero de 2026, según confirmó la propia compañía.

El local había sido inaugurado en agosto de 2021 como parte de una apuesta por acercar la marca a zonas residenciales del noroeste madrileño. Sin embargo, el formato no logró alcanzar los niveles de afluencia previstos, en un contexto marcado por la preferencia de los clientes por tiendas de gran tamaño y por el crecimiento sostenido del canal online.

Por qué no funcionó el formato urbano en Las Rozas

La tienda contaba con una superficie cercana a los 3000 metros cuadrados y ofrecía un surtido centrado en salón, cocina y comedor. El objetivo era reducir los desplazamientos a los grandes establecimientos de San Sebastián de los Reyes, Alcorcón o Vallecas, así como al punto urbano de la calle Goya.

Según fuentes conocedoras del negocio, los hábitos de compra no se modificaron de forma significativa. A ello se sumaron problemas de accesibilidad, especialmente en transporte público, que limitaron la captación de clientes y condicionaron el rendimiento del establecimiento.

Qué ocurrirá con los empleados tras el cierre

Ikea ha asegurado que el cierre no tendrá impacto laboral y que cerca de 50 trabajadores serán reubicados en otros establecimientos de la región para continuar su actividad dentro de la compañía.

Desde la empresa subrayan que la continuidad del empleo está garantizada y que el refuerzo de otras tiendas madrileñas forma parte del plan operativo para los próximos meses. No se contemplan despidos asociados a esta decisión.

Cómo encaja este cierre en la estrategia de Ikea en España

La multinacional sueca utiliza España como uno de sus principales mercados de prueba para nuevos modelos comerciales . Las tiendas urbanas han sido una de las apuestas más visibles de los últimos años, con resultados desiguales según la ubicación y el perfil del entorno.

El cierre de Las Rozas se interpreta internamente como un aprendizaje dentro de esa estrategia. Ikea mantiene sus planes de crecimiento en el país y ha anunciado la apertura de una nueva tienda urbana en Girona, junto a un punto de recogida en Vilablareix, con una inversión prevista de cinco millones de euros y una superficie inferior a los 2000 metros cuadrados.

La evolución de los hábitos de compra y el peso del canal online influyen en las decisiones sobre formatos comerciales y ubicaciones.

Qué dicen las cifras sobre el futuro de la compañía

Ikea cerró su último ejercicio en España con una facturación de 1986 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 2,8%. El objetivo declarado es alcanzar los 3000 millones de euros en los próximos años.

Actualmente, la compañía cuenta con 16 tiendas tradicionales y 9 establecimientos urbanos, además de centros logísticos y puntos de recogida. El foco estratégico pasa por combinar presencia física y canal digital, ajustando formatos y ubicaciones en función del comportamiento real de los consumidores.