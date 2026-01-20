El cierre de más de 15 tiendas de esta cadena marcó un giro en su estrategia en España, con despidos, cambios de formato y apuesta por el canal digital.

Durante décadas, el sector del comercio minorista ha funcionado como un termómetro económico y social en España. Los cambios en los hábitos de consumo, el avance del comercio electrónico y el aumento de los costes operativos han obligado a muchas grandes cadenas a revisar sus modelos tradicionales.

En ese contexto, Alcampo, uno de los supermercados más reconocidos del país, cerró más de 15 tiendas en España en noviembre de 2025 como parte de un proceso de reestructuración que incluyó despidos, cambios de formato y una apuesta más decidida por la digitalización.

Por qué Alcampo cerró 16 tiendas en España

La compañía llevó a cabo el cierre de 16 establecimientos, una medida que afectó directamente a 196 trabajadores, según la información comunicada por la empresa. La decisión respondió a causas organizativas, productivas y económicas, en un escenario marcado por la caída del tráfico en grandes superficies y el auge de otros formatos comerciales.

En el momento de los cierres, Alcampo gestionaba 526 establecimientos en España y empleaba a más de 23.300 personas, lo que convirtió este ajuste en uno de los más relevantes del sector durante 2025. El proceso se completó antes de finalizar noviembre, de acuerdo con el calendario anunciado previamente por la compañía.

Desde la empresa explicaron que la reestructuración formaba parte de un plan más amplio de transformación del retail, orientado a mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a los nuevos hábitos de compra.

Qué impacto tuvo el cierre de tiendas en los trabajadores

El ajuste tuvo consecuencias laborales significativas. De los 196 empleados afectados, la compañía ofreció la posibilidad de optar a 35 puestos fijos estructurales, aunque con una reducción de jornada, acompañada de una compensación económica de hasta 3000 euros.

En los casos en los que esta medida no prosperó, los despidos se redujeron a 145 personas. Para quienes finalmente salieron de la plantilla, la indemnización acordada fue de 35 días por año trabajado, con un límite de 20 mensualidades.

Alcampo también confirmó que quedaron excluidos de la reestructuración los colectivos más vulnerables, como personas con una discapacidad igual o superior al 33% y víctimas de violencia de género. Además, la empresa puso a disposición de los afectados un plan de recolocación a través de una firma especializada.

En qué comunidades se concentraron los cierres de Alcampo

Los cierres de tiendas se concentraron en varias comunidades autónomas. Según la información facilitada, los establecimientos afectados se ubicaron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco.

La selección de los locales respondió principalmente a criterios de rentabilidad, ubicación y tamaño, en línea con la nueva estrategia comercial de la cadena. Los supermercados de gran superficie, tradicionalmente asociados a Alcampo, perdieron atractivo frente a formatos más ágiles y cercanos al consumidor.

Este repliegue territorial reflejó una tendencia más amplia dentro del sector, donde numerosas cadenas redujeron su presencia física para optimizar recursos y concentrar inversiones en tiendas más eficientes.

Cuál es la nueva estrategia de Alcampo tras los cierres

Una vez completado el proceso de cierre en noviembre de 2025, Alcampo avanzó con una estrategia de adaptación orientada a garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. El plan se centró en potenciar tiendas de menor tamaño, reforzar el canal online y modernizar sus infraestructuras logísticas.

Entre las medidas aplicadas destacó la transformación de cinco supermercados al formato 7d7, que implica abrir los siete días de la semana. Este cambio permitió incrementar en 33 personas las plantillas de esos establecimientos y compensar parcialmente el impacto de los despidos.

Con este ajuste, la compañía buscó alinearse con una demanda creciente de experiencias de compra más rápidas, flexibles y personalizadas, en un mercado cada vez más competitivo. El caso de Alcampo se sumó así al de otras grandes cadenas que, tras completar procesos de cierre, redefinieron su papel dentro del retail español.