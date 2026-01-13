Esta tienda entra en fase de liquidación judicial y anuncia el cierre progresivo de tiendas en España, marcando un posible fin de su actividad en el país.

¿Se despide Ikea? La empresa anuncia el cierre de una de sus tiendas más amadas

Se despide FNAC: anuncian el cierre definitivo de una de sus tiendas más populares

El mundo del retail deportivo en España está viviendo un momento de alta incertidumbre. Decenas de tiendas emblemáticas que durante décadas llevaron ropa, calzado y material técnico a consumidores de toda la geografía podrían dejar de existir, reflejo de las dificultades que enfrenta el sector ante la competencia de gigantes, el cambio en los hábitos de compra y una pesada carga financiera.

En este contexto, Intersport, una de las cadenas de equipamiento deportivo más conocidas del país, ha escalado desde problemas financieros hasta una situación en la que muchas de sus tiendas podrían cerrar definitivamente.

El grupo, cuya historia en España se remonta a décadas, se encuentra ahora en una fase crítica que podría culminar con su desaparición del mercado nacional.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una de las tiendas de deporte más populares está a punto de desaparecer

La situación de Intersport España se agravó después de que la empresa no lograse convencer a sus acreedores con los planes de viabilidad presentados para evitar la quiebra. Como resultado, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha ordenado la liquidación de las sociedades que conforman el grupo en el país, lo que implica que sus puntos de venta podrían cerrar de forma paulatina.

Según informes de medios especializados, la red de establecimientos de Intersport en España, compuesta por más de 120 tiendas, seguirá operativa hasta que se agote el stock y se ejecuten las normas de liquidación previstas por el administrador concursal.

Algunos de estos locales ya han iniciado el proceso de rebajas y descuentos significativos, un signo claro de que la liquidación está en marcha.

El contexto de la liquidación se remonta a principios de 2025, cuando la empresa solicitó el concurso de acreedores tras arrastrar dificultades económicas durante varios años y una deuda que se volvió insostenible.

Diversos proveedores y bancos, incluidos grandes nombres del sector como Nike y Adidas, integran el grupo de acreedores que esperan recuperar sus créditos mediante la venta de activos y tiendas.

Reacciones del mercado y posibles compradores

La salida de Intersport del panorama comercial en España no ha pasado desapercibida para los competidores. Una de las reacciones más relevantes ha venido del gigante francés Decathlon, que ha manifestado su intención de adquirir activos de la cadena en España, según ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta compra podría fortalecer aún más la posición de Decathlon, ya líder del segmento en el país.

Por otra parte, la propia Intersport Francia, vinculada al grupo internacional, había mostrado interés en hacerse con parte de los activos de la filial española para intentar rivales una posición más sólida en el mercado del sur de Europa. Esta oferta fue rechazada en fases anteriores del proceso, aunque refleja el interés de operadores europeos por los recursos y la infraestructura existente en España.

Este movimiento se produce en medio de un proceso de reorganización más amplio dentro de la empresa a nivel internacional, que incluye la integración de varias regiones bajo un mismo centro de operaciones y una estrategia de expansión.

Impacto en empleados, franquiciados y consumidores

El posible cierre de las tiendas de Intersport en España tiene implicaciones directas tanto para los empleados como para los franquiciados que operan bajo la marca. Aunque la liquidación aún permite que los establecimientos sigan abiertos mientras se liquida el stock, el futuro laboral de muchas personas que dependen de esta red está en el aire.

Desde el punto de vista del consumidor, la situación genera un efecto inmediato en los precios y en la oferta disponible. Las rebajas de hasta 50 % en artículos deportivos reflejan una reducción de inventario que no siempre estará disponible en el futuro, dado que la tienda online ya fue deshabilitada por falta de stock y sin previsión de reposición.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, el cierre de un actor tradicional como Intersport abre espacio para que otros minoristas reconfiguren sus estrategias en el sector. Marcas y tiendas especializadas podrían verse beneficiadas a corto plazo, aunque también será necesario observar cómo responde el mercado a la menor competencia en ciertas categorías de producto.

La posible desaparición de Intersport de España pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los minoristas tradicionales en un entorno cada vez más digital y competitivo. La liquidación judicial, las negociaciones con posibles compradores y la estrategia de los competidores determinarán si el grupo logra una reconfiguración parcial o si finalmente desaparece como punto de venta independiente en el país.