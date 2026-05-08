Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, viernes 8 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Hoy la Luna en fase menguante incide en el terreno laboral: un proyecto en el que venías trabajando se verá frenado y eso podría inquietarte un poco. En el plano personal, tendrás ocasión de ayudar a alguien que atraviesa dificultades y ese gesto te reconfortará. Además, la vida te recompensará con creces por todo lo que estás haciendo por los demás. Géminis, la Luna menguante frena hoy tu ámbito profesional: un proyecto se ralentiza y podrías alterarte un poco. Toma aire y ajusta expectativas mientras pasa el bache. Revisa detalles y reordena prioridades; esa pausa puede jugar a tu favor. Con serenidad, recuperarás el ritmo en breve. Hoy, Géminis, el amor se activa con conversaciones ligeras. Un mensaje inesperado puede acercarte a alguien especial. Tu mayor compatibilidad del día es con Libra, por su afinidad mental y comunicación fluida. Géminis es curioso, ingenioso y muy comunicativo; le encanta aprender y conectar con gente nueva. Su mente ágil salta de una idea a otra con entusiasmo. Es adaptable y versátil, aunque a veces inconstante. Busca estímulos y conversa con facilidad, aportando frescura y humor. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mantén la calma en el trabajo y reorganiza tus prioridades; el retraso será pasajero. Evita reaccionar por impulso y adapta el plan con flexibilidad. Brinda apoyo a quien lo necesite y confía en que la vida te devolverá con creces tu generosidad.