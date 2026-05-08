Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este viernes, 8 de mayo de 2026, las personas de Libra pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Libra, una amistad leal ofrece apoyo oportuno en un área concreta de la vida, aliviando tensiones ligadas al hogar y la familia. Acoger y aplicar con equilibrio sus sugerencias permite que los asuntos domésticos se encarrilen y recuperen serenidad. Libra, este 2026-05-08 en el trabajo notarás un alivio gracias a la ayuda de un buen amigo, que te permitirá encauzar mejor tus tareas; aunque las dificultades provienen del entorno familiar o del hogar y puedan distraerte, si aceptas ese apoyo y organizas tus prioridades podrás mantener el equilibrio y cerrar el día con avances visibles. Libra, en el amor un buen amigo te tenderá la mano y su consejo hará que todo fluya mejor; si tienes pareja, te ayudará a suavizar tensiones ligadas a la familia o al hogar y si estás soltero, ese apoyo podría acercarte a alguien en un ambiente íntimo y confiable. Compatibilidad del día: Cáncer, cuya calidez y enfoque hogareño armonizan contigo y favorecen acuerdos emocionales, especialmente para sortear asuntos domésticos sin perder la paz. Para Libra, los números de la suerte "34, 44, 83, 15" pueden ayudar a atraer buena fortuna al elegir fechas, tomar decisiones y en juegos de azar. Libra, acepta la ayuda de ese buen amigo para aliviar tensión: conversa con él a diario, establece límites serenos en casa y dedica 15 minutos a respirar profundamente o caminar; escuchar y aplicar sus consejos te ayudará a reducir el estrés y a recuperar tu bienestar físico y mental.