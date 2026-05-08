Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este viernes, 8 de mayo de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Leo, el ánimo mejora al invertir un rato en ordenar la casa o los materiales de una afición. Incluso lo monótono se vuelve amable al disfrutar del proceso. Entre recuerdos y objetos, puede resurgir un interés olvidado. Esa chispa creativa acompaña el día y lo vuelve más llevadero. Leo, este 2026-05-08 en el trabajo te irá mejor si dedicas tiempo a ordenar y poner al día tareas rutinarias: al enfocarte en lo monótono y organizar tu espacio, mejorarás el humor, ganarás claridad y avanzarás con constancia en pendientes importantes. Leo, hoy el amor se beneficia de tu decisión de poner orden en casa o en una afición: al mejorar tu humor, te muestras más cercano, paciente y detallista. Los planes tranquilos, las charlas sin prisas y los pequeños gestos afectivos tendrán un efecto especialmente positivo. Compatibilidad destacada con Virgo: su enfoque práctico y su gusto por la organización acompañan tu energía, creando armonía y cooperación. Compartir tareas, planear rutinas o disfrutar de un pasatiempo juntos fortalecerá el vínculo durante este día. Los números de la suerte para Leo son "90, 13, 34 y 59", útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos o sorteos. Leo, para cuidar tu salud mental hoy, dedica 20 a 30 minutos a ordenar un rincón de tu casa o a retomar una afición: la tarea repetitiva y tangible puede estabilizar tu ánimo; acompáñala con respiración suave y un breve estiramiento al finalizar.