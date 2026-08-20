Bepensa Bebidas, embotelladora de Coca-Cola en el sureste de México, no contempla aumentar nuevamente sus precios en lo que resta de 2026, después de trasladar parcialmente a los consumidores el impacto del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y enfrentar un año marcado por la debilidad del consumo y condiciones climáticas adversas.

“Nosotros ya tomamos un precio a principio de año. Para este año no esperamos tomar más precio”, dijo Fernando del Río, director general de Bepensa Bebidas, durante la conferencia de prensa con medios tras el campanazo de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores.

La compañía incrementó sus precios entre 10% y 12% a principios de año, en un intento por compensar el aumento del IEPS, que Bepensa calificó como uno de los principales retos para su operación en México.

De acuerdo con el directivo, la decisión busca equilibrar la presión que enfrenta la propia empresa frente a un consumidor con menor ingreso. Además, detalló que la empresa buscó absorber parte del impacto fiscal en presentaciones personales y envases retornables, además de que reforzaron las promociones dirigidas tanto a los consumidores como a los tenderos.

“Ha sido un reto grande los precios”, dijo Del Río.

IEPS pega al consumo, pero Bepensa no puede medir su impacto aislado

El directivo reconoció que el incremento del impuesto pudo haber afectado la demanda, aunque advirtió que existen múltiples factores detrás de la desaceleración del consumo. Por ejemplo, explicó que la inflación acumulada también ha sido un elemento que ha mermado el ingreso en los hogares y un clima desfavorable.

“Puede tener un impacto, claro que sí, pero es muy difícil medir exactamente cuánto fue de IEPS, cuánto fue de condiciones climatológicas y cuánto fue de la situación de ralentización del consumo en México”, señaló.

Bepensa Bebidas tiene una alta exposición al consumo local. El sureste del país concentra el mayor consumo per cápita del país con hasta 220 litros por año en el caso de Mérida y entre 200 y 230 litros para Quintana Roo, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Respecto a las condiciones meteorológicas atípicas, del Río explicó que durante el primer bimestre de año, las temperaturas oscilaron de uno a 1.5 grados por debajo del promedio; mientras que en abril, mayo y junio, las lluvias fueron entre 20% y 22% superiores a las del año anterior.

Para una industria cuyo consumo está directamente relacionado con la temperatura, el efecto se tradujo en una presión adicional sobre la demanda, mismo que se reflejó en sus resultados financieros. Al segundo trimestre del año, la empresa declaró una caída de 3.2% en los ingresos, con una utilidad neta de MXN$ 290 millones, esto es una contracción de 9.6% comparado con el mismo resultado del mismo periodo de 2025.

Bepensa ve recuperación en el segundo semestre

Pese al entorno complicado y los resultados negativos en la primera mitad del año, la embotelladora asegura que la tendencia comenzó a mejorar durante el segundo semestre de 2026.

Del Río dijo que desde el Mundial de Fútbol 2026 el desempeño del negocio ha sido entre cuatro y cinco puntos mejor que durante el primer semestre, lo que llevó a la compañía a mantener una perspectiva optimista hacia 2027.

“Entendemos que será un año de reto, seguro, pero la evolución del negocio nos dice que estamos encontrando caminos”, dijo.

Coca-Cola Zero gana terreno frente a la versión regular

Por otro lado, el directivo detalló que se observó un cambio en la tendencia de consumo donde el usuario es más informado donde demanda bebidas con menor contenido de azúcar por lo que paulatinamente transformaron entre el 45% y 50% del portafolio con bajo contenido o sin azúcar; mientras que el contenido calórico de sus bebidas se ha reducido alrededor de 20% durante la última década.

Dentro de la categoría de refrescos, Coca-Cola Zero está creciendo a costa de la versión regular.

“Coca-Cola Zero tiene una atracción de crecimiento muy fuerte a expensas de una corrección de Coca-Cola regular”, dijo Del Río.

Bepensa Bebidas celebró la colocación de deuda por MXN$ 3,500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores. Se trata de dos emisiones, una por MXN$ 2,200 millones a un plazo de cinco años y tasa variable, y otra por $MXN 1,300 millones a un plazo de siete años y tasa fija.