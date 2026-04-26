En las últimas horas, vecinos y paseantes del Port Olímpic de Barcelona han vivido un momento inolvidable al avistar un tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) nadando en las aguas del litoral barcelonés. Este gigante marino, conocido por su imponente tamaño y su naturaleza completamente inofensiva para los humanos, generó expectación en la ciudad. Por su parte, los expertos tildan a este avistamiento como un proceso positivo en el ecosistema mediterráneo español. El tiburón peregrino es una de las especies más grandes del planeta. Se alimenta exclusivamente de plancton, filtrando grandes volúmenes de agua con su enorme boca abierta mientras nada lentamente cerca de la superficie. Esta dieta lo convierte en un animal totalmente inofensivo para las personas, a diferencia de otros tiburones depredadores. Su presencia en la costa durante esta época del año se asocia a periodos de elevada productividad planctónica, un fenómeno considerado normal en las aguas españolas mediterráneas en primavera. Se trata de la segunda especie de tiburón más grande del mundo, después del ballena, llegando a medir entre 6,7 y 10,7 metros. Además, su peso promedio va desde los 4000 a 6000 kg, con una esperanza de vida de hasta 50 años. Según informó la agencia EFE, la bióloga marina Giulia Ferrari explicó que “ver especies poco habituales en entornos urbanos no debería generar alarma automática”. Al contrario, en muchos casos puede estar relacionado con procesos de recuperación o cambios positivos en el medio marino que la ciencia debe analizar con detalle. De esta manera, este avistamiento refuerza el valor de espacios como el Port Olímpic no solo como áreas recreativas, sino como puntos clave para monitorizar la salud del Mediterráneo. La presencia da a entender que las aguas cercanas a Barcelona ofrecen condiciones adecuadas para la alimentación y el desarrollo de estos animales. Los expertos coinciden en que eventos como este deben servir para fomentar el respeto y la curiosidad científica en lugar de generar miedo. La educación pública sobre la biología de especies como el tiburón peregrino es fundamental.