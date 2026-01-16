Zara cerrará el local donde nació, lo que significa un cambio simbólico en la estrategia comercial de Inditex.

La marca Zara, que hoy es uno de los grandes referentes de la moda mundial, nació en España hace más de 50 años y su primera tienda se convirtió con el tiempo en un icono para clientes y aficionados al estilo.

Fundada por Amancio Ortega, este establecimiento histórico marcó el inicio de un crecimiento que llevó a la compañía a ser la principal cadena del grupo Inditex, con miles de tiendas en todo el mundo.

Ahora, ese lugar emblemático dejará de operar de manera definitiva, cerrando un capítulo profundo en la historia de la moda española y mundial. La decisión responde a un cambio estratégico de la compañía para adecuar su red de puntos de venta al modelo comercial actual.

El primer establecimiento de Zara abrió sus puertas en 1975 y se convirtió en el punto de partida del crecimiento del grupo Inditex. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El fin de un símbolo de la moda española

El establecimiento situado en la calle Juan Flórez de La Coruña, en Galicia, abrió sus puertas por primera vez el 9 de mayo de 1975 y fue el primer punto de venta de la marca que con el tiempo se convertiría en un gigante global. Este local, con apenas unos pocos metros cuadrados, fue el punto de partida para una expansión que ha llevado a Zara a estar presente en más de 200 países y territorios.

Inditex ha confirmado que el cierre definitivo de esta tienda será el 30 de enero de 2026, tras casi 51 años de actividad, en los que pasó de ser un pequeño comercio local a convertirse en un referente para entusiastas de la moda. La empresa señala que el espacio ya no se ajusta al modelo actual de locales de mayor tamaño y con mayores capacidades tecnológicas que integran varias líneas de producto.

En 2025, con motivo de su 50º aniversario, la tienda recibió reformas que la convirtieron en una suerte de museo temporal donde se expusieron colecciones exclusivas y se rendió homenaje a su legado.

Qué significa este cierre para Inditex y sus trabajadores

Aunque el cierre de este local puede parecer un gesto puramente simbólico, su impacto tiene también consecuencias prácticas para quienes trabajan allí. El establecimiento contaba con once empleadas, según han confirmado fuentes de la compañía, y todas ellas serán recolocadas en otras tiendas de la zona para evitar despidos.

Esta reubicación forma parte de una política interna de Inditex que, en varias ocasiones, ha priorizado el traslado de su personal cuando se producen cambios en la red de tiendas. La compañía opera actualmente más de veinte establecimientos en La Coruña bajo distintas marcas del grupo, lo que facilita la recolocación de la plantilla.

El motivo del cierre no es único de la primera tienda. En los últimos años, Inditex ha impulsado una estrategia que busca transformar y modernizar sus espacios comerciales, apostando por tiendas más grandes, tecnológicas y con experiencias ampliadas para los clientes.

En 2025 se informó que más de 50 tiendas Zara en España cerraron sus puertas como parte de un cambio para unificar la experiencia física y digital y aumentar la eficiencia por metro cuadrado.

Cómo evolucionó Zara desde aquel primer local

La historia de Zara es un testimonio de cómo una empresa puede reinventarse a lo largo de los años sin perder su identidad global. La primera tienda de La Coruña se abrió en un contexto muy diferente al actual, cuando Ortega todavía desarrollaba sus propios diseños y buscaba ofrecer moda cotidiana a precios accesibles.

Ese concepto dio lugar a un modelo de “moda rápida” o fast fashion, donde las colecciones se renovaban con gran frecuencia para responder a las tendencias del mercado. Zara fue pionera en este sistema en España y luego en el mundo, revolucionando la manera en que se distribuye y consume moda.

Con el paso de los años, la tienda original fue más allá de ser un simple punto de venta para convertirse en un símbolo del éxito empresarial español. Ortega, que fundó la marca junto a Rosalía Mera, vio cómo su proyecto inicial se transformaba en un fenómeno global, con la creación de Inditex en 1985 consolidando varias marcas bajo un mismo paraguas empresarial.

Hoy, Zara cuenta con miles de tiendas en todo el mundo y continúa siendo el buque insignia del grupo Inditex, que reportó resultados sólidos incluso en períodos recientes y sigue adaptando su modelo comercial para enfrentar los desafíos del comercio físico y digital.

La tienda fue reformada en 2025 como espacio conmemorativo por el 50º aniversario de su apertura en homenaje al origen de la marca y a su evolución global. EFE / Zara

La nueva etapa tras el cierre

El cierre del local histórico no significa la desaparición de la presencia de Zara en La Coruña. De hecho, al día siguiente de la clausura de la tienda original, la marca abrirá un nuevo espacio con el concepto de Zacaffé integrado en su tienda de la calle Compostela, un formato que combina moda con experiencias de consumo más amplias y que ya ha sido implementado en otras ciudades.

Este movimiento refleja la apuesta de Zara por adaptarse a las preferencias actuales de los consumidores y por combinar la experiencia de compra tradicional con servicios adicionales que atraen a un público más amplio.

Aunque el cierre del primer establecimiento pueda parecer una despedida, también simboliza una evolución hacia nuevas formas de interacción con los clientes en el mundo de la moda global.