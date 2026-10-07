El capitán Tadeusz Lutak, conocido por su nombre de guerra 'Pancerz' ('coraza'), fue el hombre más viejo de Polonia.

El capitán Tadeusz Lutak, considerado el hombre más viejo de Polonia y el veterano más longevo del Ejército polaco, falleció a los 109 años. Las Fuerzas de Defensa Territorial (WOT) han comunidado su muerte este lunes, en un mensaje publicado en la plataforma X.

Conocido por su nombre de guerra ‘Pancerz’ (‘coraza’), Lutak había cumplido 109 años el pasado 29 de agosto. Nacido en 1917 en Żarnowa, en el sureste de Polonia, fue testigo de algunos de los principales acontecimientos de la historia contemporánea del país, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la transformación democrática.

Tadeusz Lutak, el veterano de la Segunda Guerra Mundial que llegó a los 109 años

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lutak formó parte de una tripulación de carros de combate durante la campaña de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Posteriormente, se incorporó a la resistencia polaca y dirigió un grupo de sabotaje del Ejército Nacional (Armia Krajowa), la principal organización clandestina armada polaca durante la ocupación alemana.

Fue en ese período cuando adoptó el pseudónimo de ‘Pancerz’. Lutak alcanzó posteriormente el grado de capitán y mantuvo durante sus últimos años una presencia activa en los círculos de veteranos, además de participar en actos conmemorativos y encuentros con jóvenes.

Tadeusz Lutak fue miembro de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió un grupo de sabotaje del Ejército Nacional. Shutterstock

El homenaje de las Fuerzas de Defensa Territorial a Tadeusz Lutak

Las Fuerzas de Defensa Territorial destacaron la trayectoria de Lutak y su vínculo con la historia del país. “El soldado para quien el servicio a la patria fue el valor de toda una vida” ha “puesto fin a su guardia eterna”, señalaron las WOT en su comunicado.

La institución también recordó que Lutak “fue testigo de los eventos más importantes de nuestra historia”. Su testimonio era considerado especialmente valioso porque había vivido diferentes etapas de Polonia: la época de entreguerras, la ocupación alemana, el período bajo el régimen comunista y la posterior transformación democrática .

Por su participación en conflictos bélicos y su compromiso con la memoria histórica, recibió múltiples condecoraciones y reconocimientos a lo largo de su vida, entre ellos la Cruz del Ejército Territorial, institución considerada heredera histórica de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial.

Lutak cumplió 109 años el pasado 29 de agosto y mantuvo hasta sus últimos años una activa participación en actos conmemorativos y encuentros con jóvenes. Instituto de la Memoria Nacional/ X

Cuándo se convirtió en el hombre más viejo de Polonia

Según los registros citados por medios polacos, Lutak se convirtió en el hombre más longevo de Polonia en julio de 2024, tras la muerte de Władysław Fidos, quien tenía 108 años.

Tras el fallecimiento de Lutak, el registro de los hombres más longevos vuelve a situar la atención en otros supervivientes centenarios de Europa. Según la Organización de Supracentenarios Europeos, el varón de mayor edad del continente es actualmente el portugués Joaquim Varela, nacido en 1915 y con 111 años.