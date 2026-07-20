En esta noticia Bruselas aprueba el plan de España para invertir 1000 millones en defensa

La Comisión Europea ha otorgado su aprobación al plan presentado por España, que contempla una inversión de aproximadamente 1000 millones de euros para llevar a cabo compras conjuntas de material militar en el marco del instrumento denominado SAFE, que facilitará la movilización de hasta 150.000 millones en créditos otorgados a los países de la comunidad europea.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, anunció durante una rueda de prensa en Chipre que la institución había aprobado un total de ocho planes (correspondientes a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Croacia, Chipre, Portugal y Rumanía) y solicitó la máxima urgencia para concluir el procedimiento de aprobación formal.

“Fue aprobado en el colegio de comisarios y es urgente que el Consejo (los Estados miembros) ratifique estos planes para permitir un desembolso ágil”, expresó la alemana junto al presidente de Chipre, Nijos Christodoulides, en una comparecencia que marca el inicio de la presidencia rotativa de la UE que la isla mediterránea ejercerá durante este semestre.

Los Estados miembros cuentan ahora con un plazo de cuatro semanas para adoptar estas estrategias de inversión y, una vez superado este paso, la Comisión podrá formalizar los acuerdos de préstamo con cada capital.

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Bruselas aprueba el plan de España para invertir 1000 millones en defensa

La Comisión ha apoyado los planes de ocho de los 19 países que han solicitado préstamos a través del instrumento SAFE. En total, este primer conjunto de estrategias aglutina cerca de 38.000 millones de euros de los 150.000 millones que se destinan a las capitals europeas.

Bruselas reveló en septiembre del año anterior una asignación provisional de los fondos por países que incluía 1.000 millones de euros para España, donde los principales beneficiarios son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

Por el contrario, los países que obtendrán las menores asignaciones son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno).

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Inversiones de España en defensa y seguridad

El Consejo Europeo ha establecido una jerarquía de las distintas secciones aptas para la inversión, al clasificar los productos de defensa en dos grandes categorías. La primera comprende munición, misiles, sistemas de artillería, equipamiento de combate terrestre, protección de infraestructuras críticas, ciberdefensa y movilidad militar.

La segunda incluye sistemas de defensa aérea y antimisiles, capacidades marítimas, drones, sistemas estratégicos y tecnología espacial y estará sujeta a requisitos más exigentes. En ambos casos, se establece la obligación de destinar al menos el 65% de la inversión a empresas del bloque comunitario y de países asociados.

Con información de EFE