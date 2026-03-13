El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio un paso clave para mejorar la conectividad nacional. Justamente, acaba de aprobar provisionalmente los proyectos de trazado de dos nuevos tramos de la autovía A-32 en la provincia de Jaén. Con una inversión millonaria de 278 millones de euros (IVA incluido), esta extensión dentro de la comunidad autónoma de Andalucía transformará la comunicación entre el centro y el este de España como nunca antes. Los tramos aprobados son Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura (12,5 kilómetros) y Beas de Segura-Arroyo del Ojanco (8 kilómetros). Ambas actuaciones forman parte de la A-32 Bailén-Albacete, un eje estructurante de la Red de Carreteras del Estado que vertebra Andalucía y Castilla-La Mancha. Esta autovía pertenece además a la Red Transeuropea de Transporte y es un itinerario alternativo a la actual carretera N-322, que comunica Bailén con Requena (Valencia) atravesando Albacete. De esta manera, los nuevos trazados discurrirán paralelamente a la N-322, entre los kilómetros 193,5 y 217 aproximadamente. Estas obras publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya se encuentran en trámite de información pública. Con esta extensión de la autovía A-32, el centro y el este del país ganarán una conexión más rápida, segura y fluida. Un beneficio importante es que se reduce la dependencia de la N-322 y se potencia el corredor suroeste-noreste, beneficiando a miles de usuarios diarios, el transporte de mercancías y el desarrollo económico de Jaén, Andalucía y Castilla-La Mancha. El tramo Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura arranca al norte de Villanueva del Arzobispo, conectando con el ya en servicio Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (inaugurado en diciembre de 2022). Finaliza tras superar el aeródromo de Beas de Segura. Además, incluye dos enlaces estratégicos: el de Beas de Segura (conexión con A-6301, A-312 y N-322) y el de Cornicabral (acceso al polígono industrial, aeródromo y segunda entrada a la población). Su presupuesto base asciende a 198 millones de euros y la sección tipo cuenta con dos calzadas de 7 metros (dos carriles por sentido), arcenes interiores de 1,50 metros, exteriores de 2,50 metros y bermas de 1,50 metros. El proyecto contempla tres viaductos, seis pasos superiores, una pasarela peatonal para la futura vía verde Baeza-Utiel, seis pasos inferiores y varios muros. El segundo tramo, Beas de Segura-Arroyo del Ojanco, de 8 kilómetros y 80,81 millones de euros, continúa directamente desde el anterior. Forma la variante de Arroyo del Ojanco y termina conectando nuevamente con la N-322. Asimismo, dispone de dos enlaces completos (Enlace Sur y Enlace Norte) que permiten todos los movimientos con la autovía. Su sección incluye dos carriles de 3,5 metros por calzada, arcenes de 2,5 y 1,5 metros, berma exterior y mediana de 3 metros. Entre sus estructuras destacan un viaducto sobre el Arroyo del Ojanco, 10 pasos superiores, un paso inferior y 23 marcos de drenaje.