La provincia de Las Palmas avanza hacia una revolución en su conectividad viaria con la carretera Agaete–La Aldea (Fase II), considerada una de las infraestructuras más relevantes de las Islas Canarias. Se trata de nueve túneles y dos viaductos clave para la región. De esta manera, la nueva obra conectará a la zona oeste de Gran Canaria, desde Agaete a La Aldea de San Nicolás, de forma segura y directa. Si bien al principio el presupuesto era de 181,48 millones de euros, la nueva partida es de 206 millones para completar el proyecto. El trazado de 8,5 kilómetros discurre mayoritariamente bajo tierra, con 5,7 km subterráneos, e incluye nueve túneles y dos viaductos emblemáticos. Las obras de los viaductos de La Palma y El Risco —los últimos elementos singulares pendientes— comenzaron en noviembre de 2025 y progresan de manera decidida: Los nueve túneles están excavados y revestidos, pendientes solo de instalaciones técnicas, sistemas de control, energización y pavimentación. En ese sentido, hay pasos que ya se habilitaron, tal como el túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque (en servicio desde febrero de 2024), el Lomo de Aulaga y el enlace de El Risco. En total, 2,5 kilómetros ya son accesibles, incluyendo 2,2 km operativos, lo que permite reducir drásticamente los tiempos: Agaete al túnel de Faneque en 5 minutos, y hasta El Risco en 9 minutos. Esta nueva carretera elimina el histórico y peligroso tramo de la GC-200 que bordea la ladera del Risco de Faneque, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de residentes y transportistas del noroeste. Como destacó la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián: “Conectarán Agaete con el tramo ya operativo entre El Risco y La Aldea, mejorando la calidad de vida de los aldeanos y reforzando la conectividad de toda la isla”. En ese contexto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias informó que impulsa esta infraestructura prioritaria para reforzar la cohesión territorial y priorizar la seguridad en la estrategia regional de movilidad. De esta forma, la nueva carretera Agaete-La Aldea representa un antes y un después en la isla de Gran Canaria: la conectará como nunca y reducirá en media hora el trayecto entre Agaete y La Aldea. Si bien la obra avanza a buen ritmo, el director del proyecto de la nueva carretera de La Aldea, José Luis Pérez, aseguró a la Cadena Ser que “cuesta conseguir mano de obra, podríamos ir más rápidos si tuviéramos más”. Actualmente trabajan entre 90 y 100 personas (en picos históricos llegaron a 200), pero se necesitan 50-60 más para llegar al ideal de 150-160. Justamente, hay dificultad para encontrar albañiles, encofradores, oficiales, encargados, ferrallistas e incluso ingenieros, según el director y el consejero Pablo Rodríguez.