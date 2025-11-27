Este caldo rico en hierro y colágeno es ideal para combatir la inflamación, fortalecer el sistema inmune y prevenir la anemia de forma natural.

Javier Sánchez Perona, investigador y escritor: “El aceite de oliva es el más saludable del mundo”

No es zanahoria: los 3 alimentos que tienes que comer para tener una visión 10/10

En la actualidad, los caldos naturales han cobrado protagonismo en la cocina por su alto valor nutritivo y su capacidad para fortalecer el organismo, especialmente en épocas donde el cuerpo necesita recuperarse. Por ello, esta sopa tradicional de inspiración mediterránea se perfila como una excelente opción para los días más fríos.

El caldo minestrone, originario de Italia, destaca por su base de verduras variadas, generalmente de temporada. No obstante, en Perú, esta receta se adapta con un toque local: se añade carne con hueso, lo que potencia su sabor y sus propiedades beneficiosas. Así, esta versión peruana transforma una sopa clásica en una fuente completa de nutrientes.

La receta italiana se reinterpreta en Perú para potenciar sus beneficios nutricionales con ingredientes locales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Algunos incluso la consideran una especie de caldo reconstituyente, debido a su contenido en hierro y colágeno, dos componentes fundamentales para la salud integral.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, el colágeno forma una “estructura reticular” sobre la cual se fijan minerales esenciales como el calcio y el fósforo, elementos que otorgan firmeza y elasticidad a los huesos.

En cuanto al hierro, es un mineral clave para evitar la anemia, ya que forma parte de los glóbulos rojos y permite el correcto transporte de oxígeno en la sangre. De acuerdo con la Clínica Mayo, su deficiencia puede derivar en fatiga crónica y problemas respiratorios.

Cuáles son las propiedades del caldo minestrone

Este caldo es rico en diferentes nutrientes que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Entre ellos se destacan:

Hierro

Colágeno

Proteína

Fibra

Vitamina C

Vitamina A

Ácido fólico

Cómo preparar un menestrón delicioso y lleno de hierro

Ingredientes

100 gr de alubias blancas

100 gr de judías verdes redondas bobby

2 zanahorias

2 patatas

1 calabacín

1 apio

2 tomates

2 dientes de ajo

2 cebollas

120 gr de pasta corta seca

80 gr de queso Parmesano

Albahaca

Aceite de oliva virgen extra

Caldo de pollo/carne concentrado (preferentemente casero)

Sal y pimienta al gusto

350 gr de carne de res con hueso o pollo (opcional)

Rinde para cuatro personas y el tiempo de preparación es de 2 horas y 30 minutos.

Compartir un caldo nutritivo es también una forma de cuidar la salud de toda la familia en casa. Freepik

Preparación