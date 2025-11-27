En esta noticia
En la actualidad, los caldos naturales han cobrado protagonismo en la cocina por su alto valor nutritivo y su capacidad para fortalecer el organismo, especialmente en épocas donde el cuerpo necesita recuperarse. Por ello, esta sopa tradicional de inspiración mediterránea se perfila como una excelente opción para los días más fríos.
El caldo minestrone, originario de Italia, destaca por su base de verduras variadas, generalmente de temporada. No obstante, en Perú, esta receta se adapta con un toque local: se añade carne con hueso, lo que potencia su sabor y sus propiedades beneficiosas. Así, esta versión peruana transforma una sopa clásica en una fuente completa de nutrientes.
Algunos incluso la consideran una especie de caldo reconstituyente, debido a su contenido en hierro y colágeno, dos componentes fundamentales para la salud integral.
Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, el colágeno forma una “estructura reticular” sobre la cual se fijan minerales esenciales como el calcio y el fósforo, elementos que otorgan firmeza y elasticidad a los huesos.
En cuanto al hierro, es un mineral clave para evitar la anemia, ya que forma parte de los glóbulos rojos y permite el correcto transporte de oxígeno en la sangre. De acuerdo con la Clínica Mayo, su deficiencia puede derivar en fatiga crónica y problemas respiratorios.
Cuáles son las propiedades del caldo minestrone
Este caldo es rico en diferentes nutrientes que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Entre ellos se destacan:
- Hierro
- Colágeno
- Proteína
- Fibra
- Vitamina C
- Vitamina A
- Ácido fólico
Cómo preparar un menestrón delicioso y lleno de hierro
Ingredientes
- 100 gr de alubias blancas
- 100 gr de judías verdes redondas bobby
- 2 zanahorias
- 2 patatas
- 1 calabacín
- 1 apio
- 2 tomates
- 2 dientes de ajo
- 2 cebollas
- 120 gr de pasta corta seca
- 80 gr de queso Parmesano
- Albahaca
- Aceite de oliva virgen extra
- Caldo de pollo/carne concentrado (preferentemente casero)
- Sal y pimienta al gusto
- 350 gr de carne de res con hueso o pollo (opcional)
Rinde para cuatro personas y el tiempo de preparación es de 2 horas y 30 minutos.
Preparación
- La noche anterior dejé las alubias blancas en remojo.
- La mañana siguiente cocinarlas en una cazuela con agua fría durante una hora.
- Cortar el resto de las hortalizas en pequeños dados.
- Cuando las alubias blancas estén cocidas escurrirlas pero reservar el líquido.
- En la cazuela poner a calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla picada durante unos tres minutos.
- Añadir la proteína (carne o pollo), las patatas, las zanahorias, el calabacín y el apio. Remover y cocinar durante otros tres minutos más.
- Añadir el ajo, la pastilla de caldo, las alubias blancas, las judías verdes, el tomate y el agua reservada de cocer las habas.
- Cocinar todo junto durante una hora a fuego medio.
- Luego agregar la pasta y dejar otros diez minutos a fuego medio.
- Salpimentar a gusto y al momento de servir añadir las hojas de albahaca y el queso parmesano rallado.