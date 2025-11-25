El té que “lo cura todo”: ayuda a dormir mejor, fortalece la memoria y recupera la juventud del cerebro después de los 40.

El consumo de té tiene probados beneficios para el organismo. Gracias a las propiedades antioxidantes procedentes de los flavonoides, polifenoles y metilxantinas que contienen las hierbas, las infusiones están indicadas para reducir la presión arterial, ayudan a prevenir el envejecimiento y combaten las bacterias y virus.

Sin dudas, la variedad más popular por su acción medicinal es el té verde, pero existen otras que también se destacan por sus ventajas para salud. Una de ellas es el té oolong, también conocido como té azul. ¿Cuáles son sus beneficios?

¿Cuál es el té que ayuda a dormir mejor y relaja el sistema nervioso?

Se trata de una infusión de origen chino que tiene sabor un sabor floral y es recomendada para dormir. Como señala Laura González, responsable de Salud y Nutrición de Nestlé, en una entrevista para EFE, gran parte de los tés que se comercializan provienen de la misma planta, la camellia sinensis.

El té Oolong se somete a un proceso de fermentación que lo diferencia de otras variedades(Fuente: Shutterstock)

La distinción entre té verde, té rojo, té negro o azul se basa en su proceso de elaboración y su clasificación se realiza en función del grado de fermentación u oxidación.

El té azul u Oolong es una variedad que se somete a un proceso de fermentación. Se trata de una infusión de oxidación media que tiene un sabor más parecido al té verde que al té negro. Sin embargo, no tiene el aroma dulce y rosáceo del té negro ni las notas herbales que caracterizan al té verde.

Propiedades del té Oolong

El té azul es una fuente de antioxidantes. Según la definición que proporciona la Fundación Española del Corazón, estas sustancias activan las propiedades organolépticas y previenen el desarrollo de enfermedades como el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus, los procesos neurodegenerativos y el sistema inmunológico.

Asimismo, favorece las funciones respiratorias, es “hipoglicemiante”, es decir reduce el azúcar en la sangre, regula el colesterol y es efectivo para proteger el hígado.

Además, por la noche ayuda a dormir mejor, contribuye a conciliar el sueño, favorece la relajación muscular y predispone mejor el cuerpo para un descanso profundo y prolongado.

Por último, sus antioxidantes también aportan beneficios estéticos. En concreto, el té azul tiene un efecto anti age, mejora la piel, previene arrugas y ayudan a mantener un peso corporal saludable.