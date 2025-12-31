La empresa automotriz Renault destaca en el mercado con su coche más vendido de España en 2025. El modelo combina un diseño clásico de la marca, con tecnología avanzada que mejora la experiencia del usuario.

Se trata del Renault 5: un vehículo urbano 100% eléctrico, con motor E-Tech y nueva batería con carga rápida. Se caracteriza por sus aceleraciones rápidas y fluidas, además de contar con una plataforma que posee un centro de gravedad más bajo y con un eje trasero multibrazo.

Según el medio especializado en vehículos, Híbridos y Eléctricos, desde su lanzamiento en octubre del año pasado se han vendido más de 40.000 unidades.

Asimismo, han señalado que desde abril de este año, se ha convertido en el vehículo eléctrico más vendido a particulares en Europa y en España, posicionándose como líder de su categoría.

El Renault 5 es uno de los coches más vendidos de la marca de 2025. (Fuente: Renault).

Renault 5: ¿por qué destaca su diseño?

Diseño clásico

Renault 5 toma numerosos detalles de su predecesor de los años setenta. Los pasos de rueda ensanchan su silueta única, al igual que el R5 Turbo de la época. De ese modo, aseguran que está pensado y diseñado para estar a la vanguardia de su generación.

Personalización

Ofrece muchas opciones de personalización. Cinco colores exteriores, pinturas bitono, ribete de color alrededor del techo, dos tipos de llanta, revestimiento del techo y de las puertas delanteras.

Materiales reciclados

Libre de cuero, tejidos de los asientos fabricados con un 100% de materiales reciclados.

Luces

Las luces traseras verticales, ultramodernas, mejoran la aerodinámica de Renault 5 con estilo.

Renault 5: ¿qué ofrece su tecnología?

Cargador bidireccional

Equipado con un cargador bidireccional, puede almacenar y transmitir electricidad a tus aparatos para alimentarlos o recargarlos (bicicleta eléctrica, etc.).

Pantalla 2x10′' con Google integrado

Navegación en tiempo real, control de voz y más de 100 aplicaciones: sistema multimedia openR link con Google integrado y sus 2 pantallas de 10′'.

Interactivo

Control por voz y navegación en tiempo real. Por primera vez: presenta a “reno”, el avatar oficial de Renault.

El Renault 5 cuenta con una Pantalla 2x10'' con Google integrado. (Fuente: Renault).

Renault 5: ¿cuáles son sus servicios de asistencia al conductor?

Active driver assist

Regula la velocidad según la situación de la carretera. Con tráfico lento, el vehículo se detiene y vuelve a arrancar automáticamente.

Frenada automática de emergencia

Avisa e interviene para evitar a los peatones, a los vehículos de dos ruedas y a los demás vehículos. El sistema te acompaña para controlar mejor tu entorno.

Detección con corrección de la trayectoria de emergencia

Avisa de los riesgos de colisión al cambiar de carril. La trayectoria se corrige automáticamente.

Ayuda al aparcamiento

Te avisa con señales acústicas y visuales de la proximidad de obstáculos delante, detrás o a los lados de tu vehículo.

Aviso de salida segura de los ocupantes

Advierte de un peligro si, estando el vehículo parado, el conductor o algún pasajero abre una de las puertas mientras pasa otro vehículo.

Detector de falta de atención del conductor

Supervisa y evalúa el comportamiento del conductor. Si constata que prestas menos atención, te sugiere tomar un descanso.