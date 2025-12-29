Se despiden los lavavajillas: este nuevo electrodoméstico de Lidl cuenta con 5 programas para limpiar los platos. (Fuente: Archivo).

Lidl ha ampliado su catálogo de electrodomésticos en España con un lavavajillas compacto de 860 W pensado para espacios reducidos y hogares con pocas necesidades de carga. El equipo destaca por su tamaño pequeño, su funcionamiento versátil y la posibilidad de usarse sin conexión directa al agua.

Este nuevo lavavajillas, comercializado bajo la marca Silvercrest, está diseñado para dos cubiertos y ofrece cinco programas de limpieza distintos, además de control táctil y un consumo ajustado tanto de agua como de energía.

¿Cómo funciona el lavavajillas compacto de Lidl?

Se trata de un lavavajillas compacto de 860 W que puede funcionar de dos maneras: con conexión directa al suministro de agua o mediante un depósito de agua integrado, lo que permite instalarlo sin obras ni tomas específicas. Alcanza una temperatura máxima de 70 °C y cuenta con control táctil para seleccionar programas y funciones como inicio, pausa o apagado.

Está pensado para lavar hasta dos cubiertos por ciclo, con un consumo de agua de 5 litros y un nivel de ruido de 58 dB, lo que lo convierte en una opción discreta para cocinas pequeñas o usos puntuales.

Características del producto

Funciones

Capacidad para 2 cubiertos

5 programas de limpieza: Intensivo, Rápido, Eco, Cristalería y Cuidado Bebé (sin vapor)

Posibilidad de funcionamiento con depósito de agua integrado o con conexión directa a la red

Control táctil con funciones de encendido/apagado, selección de programa e inicio/pausa

Datos técnicos

Potencia: 730–860 W

Temperatura máxima: 70 °C

Consumo de energía: 31 kWh por cada 100 ciclos

Clase de eficiencia energética: D

Consumo de agua: 5,0 litros por ciclo

Nivel de ruido: 58 dB

Medidas del lavavajillas: aprox. 42 x 43,5 x 44,5 cm

Peso: aprox. 14,1 kg

Equipamiento incluido

Cesta con hileras de púas

Bandeja plegable para tazas

Depósito de agua integrado

Mangueras de entrada y salida de agua

Recipiente dosificador

Embudo para rellenar con sal

¿Cómo comprar el lavavajillas de Lidl?

El lavavajillas compacto de Lidl tiene un precio de 224,99 euros. Según detalla la cadena, este producto solo puede comprarse online y no está disponible en tiendas físicas.

De ese modo, forma parte del catálogo de electrodomésticos Silvercrest y se comercializa exclusivamente a través de la plataforma digital de Lidl.