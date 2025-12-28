En esta noticia

La Benimar Tessoro 463 se ha consolidado como una de las furgonetas campermás exitosas del segmento gracias a su equilibrio entre potencia, confort y diseño funcional.

Disponible en España con un precio base de 62.990 euros, este modelo de la gama Tessoro ofrece una experiencia de viaje completa, ideal para familias que buscan autonomía y comodidad sobre ruedas.

Fabricada sobre chasis Ford Euro 6, la T463 combina tecnología de última generación, diseño premium y un interior versátil, adaptado para hasta cinco pasajeros.

Su equipamiento interior y exterior responde a los estándares más altos del mercado, haciendo de esta camper una de las más competitivas dentro del segmento de gama media-alta.

Un motor potente y eficiente

La Benimar Tessoro 463 está equipada con un motor Ford de 2,0 litros y 165 CV, con cambio automático y chasis Heavy de 4100 kg, lo que garantiza una conducción estable y segura incluso en terrenos exigentes. Además, cuenta con un conjunto de asistencias electrónicas que refuerzan la seguridad y el confort en ruta, entre ellas:

  • Asistente de mantenimiento en carril y alerta anticolisión.
  • Reconocimiento de señales de velocidad y asistente de velocidad inteligente.
  • Asistencia frontal de aparcamiento y sistema Start&Stop.
  • Freno de mano eléctrico, ABS + ESP y control de presión de neumáticos.
  • Climatizador automático y control de crucero con limitador.

La Tessoro 463 destaca por su equipamiento, diseño y chasis de Ford. (Fuente: Benimar).
Equipamiento y diseño interior

El interior de la Tessoro 463 combina funcionalidad y estilo, destacando por su ambiente Premium MANILA y su nueva decoración PAMPLONA + WARM GREY, que crea un entorno luminoso y acogedor. Sus principales características incluyen:

  • 5 plazas en circulación y cama de techo eléctrica de dos plazas (máx. 230 kg).
  • Camas gemelas transformables en una gran cama doble (170×210 cm).
  • Cocina en L con fregadero, dos fuegos, horno opcional y frigorífico de 150 L.
  • Cuarto de aseo con ducha independiente y espejo retroiluminado.
  • Gran garaje con dos portones y acceso interior.
  • Iluminación LED ambiental, cojines desenfundables y cajones de cierre suave.
  • Puerta de separación dormitorio/salón y mesa extensible.

La Tessoro 463 destaca por su equipamiento, diseño y chasis de Ford. (Fuente: Benimar).
Tecnología y confort a bordo

La camper integra una amplia gama de soluciones tecnológicas que optimizan tanto la conducción como la experiencia de viaje:

  • Sistema multimedia DAB con pantalla de 12 y cámara de marcha atrás.
  • Mandos de radio en el volante y soporte para tablet.
  • Cargador de batería de 22 A con opción litio y tomas USB en dormitorio.
  • Calefacción y calentador de agua Truma a gasoil (4000 W) con kit de altitud.
  • Encendido automático de luces, sensor de lluvia y faros antiniebla delanteros.
  • Retrovisores eléctricos y calefactados, además de elevalunas eléctricos.