Es una de las furgonetas camper más venidas: la van destaca en el mercado por su equipamiento, diseño y chasis de Ford .(Fuente: Benimar).

La Benimar Tessoro 463 se ha consolidado como una de las furgonetas campermás exitosas del segmento gracias a su equilibrio entre potencia, confort y diseño funcional.

Disponible en España con un precio base de 62.990 euros, este modelo de la gama Tessoro ofrece una experiencia de viaje completa, ideal para familias que buscan autonomía y comodidad sobre ruedas.

Fabricada sobre chasis Ford Euro 6, la T463 combina tecnología de última generación, diseño premium y un interior versátil, adaptado para hasta cinco pasajeros.

Su equipamiento interior y exterior responde a los estándares más altos del mercado, haciendo de esta camper una de las más competitivas dentro del segmento de gama media-alta.

Un motor potente y eficiente

La Benimar Tessoro 463 está equipada con un motor Ford de 2,0 litros y 165 CV, con cambio automático y chasis Heavy de 4100 kg, lo que garantiza una conducción estable y segura incluso en terrenos exigentes. A demás, cuenta con un conjunto de asistencias electrónicas que refuerzan la seguridad y el confort en ruta, entre ellas:

Asistente de mantenimiento en carril y alerta anticolisión.

Reconocimiento de señales de velocidad y asistente de velocidad inteligente.

Asistencia frontal de aparcamiento y sistema Start&Stop.

Freno de mano eléctrico, ABS + ESP y control de presión de neumáticos.

Climatizador automático y control de crucero con limitador.

Equipamiento y diseño interior

El interior de la Tessoro 463 combina funcionalidad y estilo, destacando por su ambiente Premium MANILA y su nueva decoración PAMPLONA + WARM GREY, que crea un entorno luminoso y acogedor. Sus principales características incluyen:

5 plazas en circulación y cama de techo eléctrica de dos plazas (máx. 230 kg).

y de dos plazas (máx. 230 kg). Camas gemelas transformables en una gran cama doble (170×210 cm).

en una gran cama doble (170×210 cm). Cocina en L con fregadero, dos fuegos, horno opcional y frigorífico de 150 L.

con fregadero, dos fuegos, horno opcional y frigorífico de 150 L. Cuarto de aseo con ducha independiente y espejo retroiluminado.

y espejo retroiluminado. Gran garaje con dos portones y acceso interior.

y acceso interior. Iluminación LED ambiental , cojines desenfundables y cajones de cierre suave.

, cojines desenfundables y cajones de cierre suave. Puerta de separación dormitorio/salón y mesa extensible.

Tecnología y confort a bordo

La camper integra una amplia gama de soluciones tecnológicas que optimizan tanto la conducción como la experiencia de viaje: