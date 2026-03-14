La Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) ha alcanzado un importante hito naval. Ahora cuenta con una flota de diez destructores de misiles guiados Tipo 055 en servicio activo. La noticia se confirmó a través de medios estatales chinos, como la Televisión Estatal de China (CCTV), que difundió imágenes de los nuevos buques Dongguan (109) y Anqing (110) participando en ejercicios navales junto a otras unidades. Hasta hace poco, la flota china operaba ocho destructores Tipo 055. Con la incorporación oficial de estos dos nuevos buques, el total asciende a diez unidades. Los primeros ocho destructores ya estaban asignados a las flotas de los teatros Norte y Sur. En cambio, las dos nuevas incorporaciones —Dongguan y Anqing— fueron destinadas al Teatro Oriental, responsable de operaciones en el Estrecho de Taiwán y el Mar del Sur de China. De esta manera, la clase Tipo 055 está presente en los tres principales comandos navales regionales de China, ampliando significativamente su cobertura operativa. Los nombres y números de casco de la flota completa son los siguientes: Nanchang (101), Lhasa (102), Anshan (103), Wuxi (104), Dalian (105), Yan’an (106), Zunyi (107), Xianyang (108), Dongguan (109) y Anqing (110). Esta distribución estratégica refuerza la capacidad de la PLAN para proyectar poder en diferentes teatros de operaciones. Desde el punto de vista técnico, los destructores Tipo 055 destacan por su impresionante diseño. Poseen un desplazamiento estimado cercano a las 12.000 toneladas a plena carga. Aunque China los clasifica oficialmente como destructores, varios analistas los consideran cruceros de misiles guiados debido a su tamaño y potencia de fuego. Su sistema de combate central es un lanzador vertical (VLS) con 112 celdas, capaz de lanzar misiles antiaéreos, antibuque, antisubmarinos y de ataque a tierra. Esto les permite cumplir múltiples roles en una fuerza naval moderna. En cuanto a sensores, están equipados con radares de matriz activa de largo alcance que detectan y siguen simultáneamente múltiples objetivos aéreos y de superficie. Gracias a esto, actúan como plataformas clave para la defensa aérea de grupos navales completos, especialmente en la protección de formaciones alrededor de portaaviones. Además, el armamento incluye misiles antiaéreos de largo alcance y sistemas de ataque terrestre. En diciembre de 2025, un buque Tipo 055 realizó pruebas con el misil antibuque hipersónico YJ-21, demostrando su capacidad para integrar armamento de nueva generación en ataques de largo alcance contra objetivos navales. El primer buque de la clase, el Nanchang (101), fue botado en 2017 en los astilleros de Jiangnan en Shanghái e incorporado al servicio en 2020. Desde entonces, la construcción ha avanzado de forma sostenida, reflejando el rápido crecimiento de la industria naval militar china. De esta manera, estos destructores Tipo 055 cumplen un rol fundamental en la estrategia naval de China: sirven como escoltas principales de los portaaviones Liaoning (CV-16), Shandong (CV-17) y Fujian (CV-18). También se integran en grupos de ataque anfibio junto a los buques de asalto Tipo 075 y las futuras unidades Tipo 076. Asimismo, lideran agrupaciones independientes en combinación con destructores Tipo 052D y fragatas Tipo 054A. Su presencia en el Teatro Oriental refuerza las operaciones en áreas sensibles como el Estrecho de Taiwán y el Mar del Sur de China. La expansión de la flota de destructores Tipo 055 forma parte del acelerado desarrollo de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Con diez unidades operativas distribuidas estratégicamente, China consolida su posición como una potencia naval de primer nivel.