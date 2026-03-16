El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará España este miércoles y mantendrá una reunión con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. La visita fue confirmada por fuentes del Ejecutivo español. Según informaron fuentes gubernamentales, el encuentro entre Zelenski y Sánchez se celebrará en Madrid y estará seguido por una agenda institucional. Ambos líderes también presidirán la firma de acuerdos bilaterales. Tras la reunión, los dos dirigentes comparecerán ante los medios de comunicación para explicar los resultados del encuentro y los compromisos alcanzados entre España y Ucrania. La llegada de Zelenski a España se produce en un contexto marcado por la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. Desde entonces, Ucrania ha intensificado su agenda diplomática con socios europeos. Esta será la cuarta visita del presidente ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, inició la invasión de Ucrania. En cada uno de esos encuentros se abordaron cuestiones relacionadas con apoyo político, militar y financiero. El Gobierno español ha reiterado en distintas ocasiones su posición sobre el conflicto. Pedro Sánchez ha defendido que España mantendrá su respaldo a Kiev y que “reiterará su apoyo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario”. Después del encuentro en el Palacio de la Moncloa, Zelenski y Sánchez presidirán la firma de varios acuerdos entre ambos países. El contenido de estos documentos busca reforzar la cooperación bilateral. La visita también tendrá un componente estratégico dentro del contexto europeo. Ucrania mantiene negociaciones con distintos socios para fortalecer su apoyo internacional. España ya firmó anteriormente un acuerdo de seguridad con Ucrania. En ese pacto, el Gobierno español se comprometió a aumentar la ayuda militar destinada al país en guerra. La visita de Zelenski a España se producirá un día antes de una reunión del Consejo Europeo en Bruselas. El presidente ucraniano participará en ese encuentro tras aceptar la invitación cursada por las instituciones europeas. Uno de los asuntos que se debatirán en la cumbre será la financiación de la Unión Europea a Ucrania y “cómo aumentar la presión sobre Rusia” en el contexto del conflicto. La Unión Europea aprobó en diciembre la emisión de deuda necesaria para financiar un crédito de 90.000 millones de euros comprometido para apoyar a Kiev, aunque Hungría ha vetado la medida hasta que Ucrania restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia su territorio.