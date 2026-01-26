Estados Unidos endurece los requisitos de entrada y un tipo de pasaporte español queda fuera. Qué conviene revisar antes de viajar y evitar problemas.

Viajar a Estados Unidos sigue siendo uno de los planes más frecuentes entre ciudadanos españoles, ya sea por turismo, trabajo o visitas familiares. En la mayoría de los casos, el proceso resulta sencillo gracias al Programa de Exención de Visado y a la autorización electrónica ESTA, que permiten estancias cortas sin necesidad de tramitar un visado tradicional.

Sin embargo, no todos los documentos de viaje emitidos en España sirven para entrar en territorio estadounidense. Existe un pasaporte español concreto que, pese a ser oficial y válido en otros países, no permite el ingreso a Estados Unidos por: se trata del pasaporte provisional, un detalle que puede arruinar un viaje si no se tiene en cuenta con antelación.

El pasaporte provisional español se emite en situaciones de urgencia, pero no incluye chip biométrico y no es válido para viajar a Estados Unidos. X @miperroblas

Estados Unidos bloqueará la entrada con este pasaporte español

Las autoridades estadounidenses son claras respecto a los requisitos documentales. Para acceder al país bajo el Visa Waiver Program, los viajeros deben presentar un pasaporte electrónico o biométrico, es decir, un documento que incorpore un chip con datos biométricos del titular. Esta condición es obligatoria y no admite excepciones.

El pasaporte provisional español no cumple este requisito técnico. Al no incorporar chip biométrico, no es aceptado para viajar a Estados Unidos, ni siquiera si el viajero cuenta con una autorización ESTA aprobada. Así lo establece la normativa del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de EE. UU.

En la práctica, esto implica que las aerolíneas pueden denegar el embarque antes incluso de que el pasajero llegue a un control migratorio estadounidense.

Qué es el pasaporte provisional español y por qué no es válido

El pasaporte provisional es un documento que España emite en situaciones excepcionales, generalmente cuando una persona ha perdido su pasaporte, lo ha sufrido un robo o necesita viajar de forma urgente sin posibilidad de tramitar un pasaporte ordinario.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, este pasaporte tiene validez limitada y está pensado para resolver incidencias puntuales, no para cumplir con estándares tecnológicos avanzados. Precisamente por eso, no incorpora chip biométrico, un elemento clave para los sistemas de control migratorio de Estados Unidos.

Estados Unidos exige pasaportes que cumplan los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, que incluyen la capacidad de lectura electrónica y verificación biométrica. El pasaporte provisional queda fuera de ese marco técnico.

Qué pasaportes aceptan las autoridades de Estados Unidos

Para viajar desde España a Estados Unidos sin visado, el documento debe ser un pasaporte ordinario electrónico, también conocido como pasaporte biométrico. Este es el formato que España emite de forma habitual y que incluye el chip con datos personales y biométricos.

Con este pasaporte, los ciudadanos españoles pueden solicitar la autorización ESTA y permanecer en Estados Unidos hasta 90 días por turismo o negocios. España sigue formando parte del Visa Waiver Program, por lo que no hay restricciones generales para los viajeros con documentación correcta.

Es importante subrayar que la validez del pasaporte debe cubrir toda la estancia prevista y que el documento no debe estar dañado ni alterado, ya que esto también puede motivar una negativa de embarque o entrada.

Qué deben hacer los viajeros españoles que tienen un pasaporte provisional

Quienes dispongan de un pasaporte provisional y tengan previsto viajar a Estados Unidos deben actuar con cautela. La recomendación principal es tramitar cuanto antes un pasaporte ordinario biométrico, ya que es el único que permite acceder al país bajo el programa de exención de visado.

Si no es posible obtener ese pasaporte a tiempo, la alternativa es solicitar un visado de no inmigrante en la embajada o consulado de Estados Unidos. Este proceso es más largo y exige entrevista consular, pero es la única vía legal para viajar con un documento que no sea biométrico.

Las aerolíneas pueden denegar el embarque si el viajero no presenta un pasaporte que cumpla los requisitos exigidos por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses insisten en que la responsabilidad recae en el viajero. Presentarse en el aeropuerto con un pasaporte que no cumpla los requisitos puede implicar pérdida del vuelo, gastos adicionales y cancelación del viaje.

Este endurecimiento técnico no supone una prohibición por nacionalidad, pero sí marca una diferencia clara entre tipos de documentos. En un contexto de controles migratorios cada vez más automatizados, el chip biométrico se ha convertido en un requisito indispensable, y el pasaporte provisional español queda, por ahora, fuera de esa ecuación.