Una sentencia judicial reciente está cambiando el panorama de las multas por ITV caducada en España. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, en una resolución fechada el 15 de septiembre de 2025, declaró ilegal imponer sanciones de 200 euros a vehículos que se encuentren parados o aparcados sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) y algunos ayuntamientos aplicaban multas incluso a coches inmóviles, con el argumento de que todo vehículo matriculado debe tener la ITV al día para combatir el absentismo (alrededor del 30% de vehículos sin inspeccionar). Este fallo judicial marca un punto de inflexión al establecer que solo se puede sancionar la circulación sin ITV vigente, no el mero hecho de que el vehículo esté estacionado o parado en la vía pública. La clave del razonamiento legal radica en el principio de tipicidad del artículo 25.1 de la Constitución española: la conducta debe estar expresamente tipificada como infracción para ser sancionable. La Ley de Tráfico (artículo 76) castiga específicamente circular sin la inspección técnica en vigor, pero no define como infracción el incumplimiento de la obligación periódica de pasar la ITV cuando el vehículo no se mueve. Por eso, el juez considera que multar en estos casos es “absolutamente injusto y desproporcionado”, y carece de cobertura legal, sirviendo muchas veces solo como herramienta de recaudación. El caso concreto que originó la sentencia involucró una furgoneta estacionada en Oviedo, con ITV caducada y sin uso, que fue multada por la Policía Local. De esta manera, el tribunal estimó el recurso (apoyado por el Colectivo 1M) y anuló la sanción, declarando que sancionar un vehículo inmóvil carece de base legal. Esta decisión podría sentar jurisprudencia en todo el país y obligar a la DGT a replantear su criterio, que hasta ahora era tajante: todo vehículo matriculado necesita ITV en regla, incluso si no circula. Herramientas como el ITICI (Intercambio Telemático de la Inspección Técnica de Vehículos) se usaban para detectar y multar absentismo, pero ahora se limitarían a casos de circulación real. Para los conductores, esto representa un alivio importante: si tu coche está parado en la calle, garaje o sin moverse, y recibe una multa por ITV caducada, puedes recurrirla con altas probabilidades de éxito, citando esta sentencia. No obstante, recuerda que circular sin ITV sigue siendo una infracción grave de 200 euros, con posible inmovilización del vehículo. Además, pone en peligro tanto al conductor como a terceros. Este fallo desautoriza prácticas municipales y de Tráfico que generaban sanciones sin fundamento sólido, promoviendo una aplicación más justa de la norma.