El pasaporte español sigue figurando entre los más potentes del planeta. Permite viajar sin visado previo o con visado a la llegada a cerca de 194 destinos, según el Henley Passport Index 2025, lo que sitúa a España en los primeros puestos del ranking global de movilidad. Sin embargo, esa libertad no es absoluta. Existen países donde los ciudadanos españoles deben solicitar una visa obligatoria antes de viajar, ya sea turística, de negocios o de larga estancia. Conocerlos con antelación evita rechazos en frontera y problemas de embarque Entre los destinos que requieren visado previo obligatorio se encuentran China, Rusia, India, Argelia, Irán y Cuba, además de varios Estados africanos y asiáticos. En el caso de China, el visado es necesario para la mayoría de estancias turísticas o profesionales. Aunque existen programas de tránsito sin visado en determinadas ciudades y por tiempo limitado, la regla general exige tramitación consular previa. Más allá de los países más conocidos, existen Estados donde el acceso sin visado no está permitido. Varios países de África central y occidental exigen visado previo en embajada o consulado. Entre ellos figuran Nigeria, Ghana, Camerún o República Democrática del Congo, donde el trámite puede requerir carta de invitación, certificado de vacunación y documentación adicional. En Oriente Medio, Irán mantiene el requisito de visado previo para ciudadanos españoles en la mayoría de supuestos, salvo excepciones muy concretas. Las condiciones pueden variar según el tipo de pasaporte, la duración del viaje y la finalidad de la estancia. Por eso, la recomendación oficial es revisar siempre la ficha actualizada del país de destino. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ofrece información detallada sobre visados, documentación exigida y alertas de viaje. Hay países que no exigen visado tradicional, pero sí requieren una autorización electrónica previa. Aunque estas autorizaciones no son una visa clásica, sí son un requisito imprescindible. Sin ellas, la aerolínea puede denegar el embarque. La movilidad internacional con el pasaporte español sigue siendo amplia y competitiva. Sin embargo, la existencia de países con visa obligatoria o autorizaciones electrónicas demuestra que viajar requiere planificación. Verificar los requisitos antes de comprar billetes o cerrar reservas es una práctica básica para evitar contratiempos y asegurar una entrada sin incidencias.