Los ciudadanos españoles que viajen a Reino Unido a partir de este 25 de febrero de 2026 deberán contar obligatoriamente con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de embarcar, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Aunque este permiso ya se exige desde el 2 de abril de 2025 a los españoles que se desplazan al país sin visado ni residencia legal, las autoridades británicas aplicarán desde ahora normas más estrictas que impedirán viajar a quienes únicamente hayan presentado la solicitud sin haber obtenido todavía una resolución favorable. Según ha informado el Ministerio de Exteriores británico, a partir del 25 de febrero las aerolíneas y el resto de compañías de transporte deberán denegar el embarque a los pasajeros que no dispongan de esta autorización digital previa. La Autorización Electrónica de Viaje (ETA) será obligatoria para los ciudadanos españoles no residentes en el Reino Unido que realicen estancias de corta duración por motivos de turismo, negocios o visitas familiares, entre otros supuestos. También será necesaria para quienes hagan tránsito en el Reino Unido cuando deban pasar un control fronterizo durante su escala. Se trate de pasar un fin de semana en Londres o tres semanas en un pueblo de la campiña británica para aprender inglés: todo el mundo necesita esta autorización. Además de los españoles, necesitan una ETA para acceder a Reino Unido el resto de ciudadanos de la Unión Europea que no tengan residencia en Reino Unido y que quieran hacer un viaje de menos de seis meses dentro de sus fronteras. No se necesita esta ETA si tienes doble nacionalidad, posees visado, tienes permiso para vivir, trabajar o estudiar en Reino Unido o eres ciudadano irlandés, entre otros casos. “Obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva a Reino Unido”, por lo que los viajeros tienen que pasar el control de fronteras igualmente al aterrizar. Además, el Ministerio recuerda que esta autorización electrónica no autoriza a trabajar ni a estudiar en el Reino Unido. La única manera de solicitar esta nueva autorización para viajar a Reino Unido es a través de Internet. Se puede hacer a través de su web oficial o en la web del Gobierno británico. Es imprescindible que el pasaporte esté en vigor y vaya a estarlo durante la visita prevista a Reino Unido. El precio es de unas 16 libras esterlinas, lo que al cambio equivale a unos 18,50 euros. Hay que tener en cuenta que la autorización puede tardar en llegarnos por correo electrónico desde unos pocos minutos hasta tres días, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo. Asimismo, se aconseja solicitar la autorización con al menos tres días hábiles de antelación al viaje. Contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) aprobada antes de embarcar. Solicitarla de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico o mediante la web GOV.UK. Tener el pasaporte en vigor durante toda la estancia. Abonar el importe de 16 libras esterlinas. Realizar la solicitud con al menos tres días hábiles de antelación. La solicitud debe realizarse de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico o mediante la web GOV.UK. Las autoridades recomiendan evitar intermediarios no oficiales, ya que ofrecen el trámite a precios más elevados e incluso se han detectado casos de estafa. Una vez concedida, la ETA queda vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero y permite realizar múltiples viajes al Reino Unido durante un periodo máximo de dos años, o hasta que caduque el documento con el que se solicitó. El Gobierno británico recomienda a los ciudadanos con doble nacionalidad que se aseguren de viajar con un pasaporte británico válido para evitar problemas en el embarque a partir de la aplicación de estas nuevas condiciones. Esta nueva autorización tiene permiso de validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte con el que te la saques. Una vez concedida, permite múltiples viajes para estancias cortas. El Gobierno del Reino Unido comenzará este miércoles a aplicar de forma estricta la obligación de contar con una ETA para los ciudadanos de 85 países que no necesitan visado para estancias cortas, entre ellos España, Francia, Estados Unidos y Canadá.