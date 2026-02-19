El Gobierno autorizó un nuevo gasto para garantizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en todo el territorio. El acuerdo incluye combustibles líquidos y refuerzos en seguridad militar. Las medidas buscan sostener la operatividad y proteger instalaciones sensibles. Según la agencia EFE, “El Consejo de Ministros ha autorizado el acuerdo marco para el suministro de combustibles líquidos destinados al Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional por un valor estimado de 1.476.151.969 euros”. El contrato cubrirá necesidades clave del Ministerio de Defensa en España. El gasto en combustibles líquidos responde a la logística diaria de las Fuerzas Armadas. También contempla el mantenimiento de instalaciones con sistemas antiguos. Defensa destacó la importancia de asegurar la calefacción en bases que aún usan combustibles fósiles. El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros tiene como objetivo asegurar la operatividad de las Fuerzas Armadas. El suministro cubrirá múltiples necesidades en bases militares y dependencias del Ministerio de Defensa. Defensa explicó que “Dicho suministro es necesario para lograr la operatividad de las Fuerzas Armadas y, además, para asegurar la calefacción en las instalaciones que continúan utilizando calderas de combustibles fósiles”. El contrato también busca continuidad en el abastecimiento. La autorización se vincula con el fin del contrato actual. El texto oficial señaló que “Debido a la próxima finalización del acuerdo marco en vigor, se debe tramitar un nuevo expediente que permita cubrir las necesidades de dicho suministro”. El nuevo marco evitará interrupciones. El acuerdo para combustibles líquidos tendrá un plazo amplio. El objetivo es asegurar estabilidad en el suministro para las Fuerzas Armadas y reducir riesgos logísticos. El Gobierno informó que “El acuerdo tendrá una duración máxima de treinta y seis meses desde el 1 de julio de 2026, o desde el día siguiente a su formalización si esta fecha fuera posterior, con posibilidad de prórroga de veinticuatro meses”. El contrato podrá extenderse según necesidades. Este esquema permite planificación a medio plazo. Defensa podrá garantizar reservas de combustibles líquidos para operaciones militares, transporte y funcionamiento de instalaciones en todo el país. El Consejo de Ministros también aprobó un segundo acuerdo en materia de seguridad militar. El objetivo es reforzar la protección en zonas sensibles de bases aéreas y depósitos de armamento. EFE detalló que “el Consejo de Ministros también ha autorizado el acuerdo marco para la asistencia técnica, mantenimiento, suministro e instalación de medios técnicos de seguridad para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio por un valor de 28.787.119 euros”. El plan incluye equipamiento técnico y formación. El objetivo de Defensa es mejorar la seguridad en hangares y polvorines. El comunicado explicó que la medida busca “garantizar la asistencia técnica y formación para la optimización de la seguridad frente a accesos no autorizados, sustracción de material, sabotajes, agresiones o atentados contra el personal”.