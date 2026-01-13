Adiós pasaporte español: el Gobierno le retirará la nacionalidad en febrero de 2025 a todas estas personas.

España tiene activa una instancia de revisión de su política de adjudicación de la nacionalidad que impacta a miles de ciudadanos que han adquirido este derecho por vías no originarias, como la residencia.

Las eventuales bajas o suspensiones afectarán principalmente a aquellos que no sean ciudadanos españoles de origen, es decir, quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante procesos administrativos y no por nacimiento.

El Gobierno español tiene planeado poner especial énfasis en casos donde se detecten incumplimientos relacionados con el uso de la nacionalidad previa, la participación en actividades contrarias a los intereses de España o fraudes durante el proceso de naturalización.

Estas regulaciones han generado preocupación entre aquellos que adquirieron el pasaporte español en los últimos años. Las autoridades recomiendan estar atentos a los cambios en la legislación y cumplir con las normativas establecidas para evitar sanciones.

La revisión marca un punto de inflexión en la política de nacionalidad española, destacando la importancia de respetar las condiciones bajo las cuales se otorga este beneficio.

Adiós pasaporte español: el Gobierno le retirará la nacionalidad en febrero de 2025 a todas estas personas. Fuente: Archivo Carlos Pintau

Razones por las que podrías perder la nacionalidad española

El endurecimiento de las políticas incluye tres causas principales que podrían llevar a la pérdida de la nacionalidad española:

Uso continuado de la nacionalidad previa

Si el ciudadano mantiene activa y utiliza su nacionalidad original durante un período de tres años tras haber renunciado a ella al adquirir la nacionalidad española.

Servicio militar o político en otro país

Entrar voluntariamente en el servicio de las armas o ejercer un cargo político en un Estado extranjero, especialmente si estas actividades son contrarias a las disposiciones expresas del Gobierno español.

Fraude en el proceso de nacionalización

Una sentencia judicial que declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en el proceso de adquisición de la nacionalidad española.

¿Cómo se puede recuperar la nacionalidad española?

Para quienes pierdan la nacionalidad española bajo estas nuevas disposiciones, existe un procedimiento de recuperación que contempla los siguientes pasos:

Residencia legal en España: el interesado debe residir legalmente en España. Este requisito no aplica a emigrantes ni a hijos de emigrantes. Además, el Ministro de Justicia puede dispensarlo en casos excepcionales, como actividades benéficas realizadas en favor de intereses o asociaciones españolas, según la Orden Ministerial del 11 de julio de 1991.

Declaración formal: el solicitante debe declarar ante el Registro Civil su intención de recuperar la nacionalidad.

Inscripción en el Registro Civil: la recuperación de la nacionalidad debe ser inscrita en el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.